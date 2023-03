Luxueuze modemerken brengen voor Pasen elite-eitjes uit. Iets voor jou?

Is een handtas van Dior of Louis Vuitton je een tikkeltje te duur? Misschien past een paasei of chocoladewerk van een van de luxueuze modehuizen meer binnen je budget. Want ja hoor, dat is een ding: ook zij laten Pasen niet ongemerkt voorbij gaan en brengen een smakelijke collectie uit ter ere van de feestdag. Met gouden spikkeltjes of Baileys als vulling: dit zijn de elite eitjes van de paashaas.

De klokken luiden, want Pasen is in aantocht. Wie nu naar brunches of etentjes trekt kan zich verwachten aan heerlijke chocolade-eitjes als dessert. In de winkels worden we er zelfs mee om de oren geslagen. En daar spelen gekende modehuizen nu ook op in.

Ze bestaan al 160 jaar, en dus ontwierp het Franse Louis Vuitton al heel wat creaties: uiteraard handtassen, maar zelfs fietsen of koffiekopjes. De jongste jaren drukken ze hun stempel mee op de food industry. Zo hebben ze LV-restaurants in China, Osaka, Tokio en sinds recent ook dichter bij huis: Parijs.

Daar opende het ‘LV Dream Chocolate Factory’ in december zijn deuren. Fans kunnen er een tentoonstelling meepikken over het Franse modehuis en daarna in het café chocolade inslaan. Bonbons, chocolade taarten of éclairs: allemaal gegraveerd met het LV-logo. Voor de eclair tel je zestien euro neer, trouwens.

De creaties komen van de hand van patissier Maxime Frédéric. Hij bedacht dus ook de befaamde paaseieren. Die zijn er in beperkte oplage, met gianduja-vullingen of caramel. Klinkt chique! Wie het prijskaartje wil kennen, zal naar Parijs moeten, want online laat LV niet in zijn kaarten kijken. Al zijn er wel reacties op het sociale netwerk Instagram als: ‘ik sla dit paasei van 2000 dollar liever over.’

Ook het Franse Dior springt mee op de kar. Zij hebben eveneens een café en restaurant in hartje Parijs. Al maken ze geen paaseitjes, wel iconische silhouetten in chocolade. Voor kerst deden ze hetzelfde, in peperkoek. Aan de Avenue Montaigne kun je hun chocoladewerken bewonderen.

Dan is er ook nog Bulgari, die eveneens in Parijs hun fameus chocolade-ei aanbieden. Dat doet de luxueuze boetiekhotel elk jaar, en onder meer ook in Milaan en Londen.

“Luxemerken willen ontwerpen voor je hele huis, niet alleen kleerkast maar ook keuken, interieur en wat je eet”, zegt moderedacteur David Devriendt. “Zulke acties brengen goed op voor het bedrijf. Aan de patisserie van LV in Parijs staan mensen aan te schuiven voor die chocolaatjes. Zo kunnen ze zich toch een stukje luxe veroorloven, want het is natuurlijk minder duur dan een handtas.”

Als het gewoon simpel mag blijven, sla je dit jaar misschien maar beter chocoladetruffels in. Dat klinkt ook chique, toch? Anders haal je jouw hart op met deze originele en luxueuze paaseitjes.

