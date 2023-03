Luxueus logeren in het bos? 14 bijzondere boomhutten en huisjes. “Er is een sauna met buitendouche op het dak”

De Belgische bossen herbergen meer sprookjesachtige logeeradressen dan je denkt. Wij vonden 14 boomhutten en boshuisjes voor een heerlijke relaxte paasvakantie. Met hottub, haardvuur of een barbecuehut. Aan het water, in de lucht of off-grid . “Hertjes kijken vanaf een zwevend terras? Check!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Boomkamp in Oostkamp

Volledig scherm © rr

Boomhutten en boomtenten omringd door de natuur én met zicht op een romantisch kasteeltje … daarvoor staat Boomkamp, met een topligging in het Brugse Ommeland. En daarbij komt nog het heerlijke genieten van de zonsondergang, en dat létterlijk tussen de bomen. Hier kom je logeren in een boomhut of -tent, back to basics en tegelijk nét iets anders. Ook fijn: je kan er je eigen pizza bakken in de gloednieuwe pizzaoven, tafeltennissen, schommelen tussen de bomen of gewoon genieten van een gezellig kampvuur. Yes, we kamp!

Meer info op boomkamp.be, vanaf 270 euro voor een weekend

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Treelodge in Retie

Volledig scherm © lucid

Treelodge is een luxe boomhuttendorp met drie boomhutten: Tjiftjaf, Bonte Specht en Bosuil. Elke boomhut is voorzien van een keuken, badkamer, verwarming (elektrisch en houtkachel) en ook wellnesslovers komen er aan hun trekken: mits een supplement kan je heerlijk genieten van de hottub en sauna!

Meer info op treelodge.be, vanaf 270 euro voor een weekend

Boskot in Oud-Turnhout

Volledig scherm © rr

Boskot is een gerenoveerde vakantiewoning in het natuurreservaat De Liereman, een van de oudste en grootste natuurgebieden van België. De afwisseling van bossen, heide, grasland, stuifduinen en vennen maken er een uniek natuurgebied van, waar de rest van Europa jaloers op is. In deze idyllische plek kan je met vijf personen samen herbronnen. De troeven van het huis: XXL glaspartijen, haardvuur, digitale televisie (Netflix in het bos!) en een boomhut … Boskot is all we need.

Meer info op boskot.be, vanaf 480 euro voor een weekend

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

My Secret Garden in Diepenbeek

Volledig scherm © Visit Limburg

Pst … We hebben een geheime vakantiewoning op een ­domein van 7,5 hectare gevonden met twee grote vijvers en bomen overal waar je kijkt! My Secret Garden in Diepenbeek is de ideale getaway in de natuur. Spot unieke vogels of ga op wandel in het nabijgelegen natuurreservaat De Maten. Wie liever ook de stad opzoekt, is in een mum van tijd in ­Diepenbeek, Genk en Hasselt. De chalet is stijlvol ingericht voor zes personen. ’s Winters kan je er de houtkachel aansteken, in de zomer is het zalig genieten op het terras. Niets heerlijker dan buiten ontbijten of het zonlicht zien verdwijnen in een van de grote vijvers.

Meer info op mysecretgarden.be, vanaf 370 euro voor twee nachten

Forest Camp in Warredal

Volledig scherm © rr

In het Forest Camp van Warredal kan je nabij Nationaal Park Hoge Kempen heerlijk overnachten in een van de dertig Cosy ­Cabins. In deze knusse tiny houses ga je ‘back to basics’, maar dan wel in een übergezellige setting. De huisjes zijn volledig ingericht met een zit- en eetgedeelte, een verwarmde badkamer met douche, een compacte keuken en een overdekt terras. Sommige cabins hebben zelfs een eigen hottub! Geef je over aan de rust van de natuur en geniet van de wellnesscabine of barbecuehut.

Meer info op warredal.be, vanaf 677 euro voor 3 nachten

Tranendreef in Borgloon

Volledig scherm © rr

In het Haspengouwse landschap, langs de dreef naar het Kasteel Hex, hangen vier boomtenten aan de hoogstammen. De traanvormige tentjes zijn het werk van de Nederlandse kunstenaar Dré ­Wapenaar. Jaarlijks kan je er van 1 april tot en met 30 september overnachten. Er is plek voor twee volwassenen en twee (kleine) kinderen. Een unieke overnachting, die kadert in PIT – kunst in de open ruimte van Borgloon – een project van de provincie Limburg. Snel zijn is de boodschap, onthaasten de beloning.

Meer info op borgloon.be/toerisme/overnachten/kamperen/boomtenten, 70 euro voor een nacht

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

The Cabin Morris in Holsbeek

Volledig scherm © rr

Deze cabin is gelegen op de zuidflank van de Beninksberg, midden in de Hagelandse natuur. Het huisje is voorzien van alles wat je nodig hebt. Je vindt er een ingerichte keuken, badkamer met ligbad en een leefruimte met houtkachel. De cabin is duurzaam verbouwd met ecologische én gerecupereerde materialen. Het natuurhuisje is offgrid, waardoor er geen wifi of televisie aanwezig is. Wat je er wél vindt, zijn een waaier aan gezelschapsspelletjes en lekker lokaal appelsap in de koelkast.

Meer info op thecabinmorris.be, vanaf 360 euro voor twee nachten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

R’leaf in Stekene

Volledig scherm R'Leaf © rr

In dit zalige plekje midden in het groen voel je je instant thuis. Hier kom je onthaasten met twee en geniet je van een huiselijke plek verborgen in de natuur. Geniet van je eigen bos, compleet met vijver én verwarmd buitenbad in de zomer. Of geniet je liever van een wijntje bij de open haard? Met een beetje geluk spot je reebokken bij het ontwaken. Heerlijk, die natuur in huis!

Meer info op rleaf.be, vanaf 260 euro voor een nacht

Just a Little Cabin tussen ninove en geraardsbergen

Volledig scherm © rr

De Vlaamse Ardennen zijn een prachtige logeerplek rijker, maar dat blijft onder ons! Op de rand van een bos, bij een natuurvijver, kan je sinds kort logeren in een wondermooie caban voor twee personen. Het tiny house is duurzaam gebouwd en bovendien prachtig ingericht (bonuspunten voor de zachte kleuren en dito plaids). Vanaf het terras zie je je bootje dobberen op het water, spot je vogels op mooie weilanden en geniet je vooral van rust en mekaar. Laat je verwonderen door dit kleine, maar fijne plekje.

Meer info op justalittlecabin.be, 420 euro voor een weekend

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nutchel Forest Village in Martelange

Volledig scherm © rr

Nutchel is een forestcamp met dertig cosy cabins in de Ardense bossen. Er zijn verschillende cabins voor twee, vier of zes personen. Elke cabin heeft een ingerichte keukenhoek (mét Bialetti-koffiezet, ­yummie!), badkamer, comfy bedden, terras met buitenbarbecue én een houtkachel.

De ‘speciallekes’ zijn de Canopy en Nest Cabins met een dakterras of nestterras, die wat hoger gebouwd zijn. Wie graag een badje neemt, boekt een cabin met hottub. Exact wat je nodig hebt na een dagje stappen in de Ardennen!

Meer info op nutchel.be, vanaf 255 euro voor een weekend

Hutstuf in La Roche-en-Ardenne

Volledig scherm © rr

Twee hutten en dus twee verschillende ervaringen nabij het gezellige La Roche-en-Ardenne. Bij Hutstuf kies je ofwel voor The Owl, gezellig hoog en droog, of The Fox, die iets lager zweeft tussen de bomen. Beide cabins hebben een uitgeruste keuken en … een sauna met buitendouche op het dak. Er is plek voor twee volwassenen en twee kids.

Meer info op hutstuf.com, vanaf 497 euro voor een weekend

La Cabane du Bois in Dormant

Volledig scherm © rr

Iemand een liefdesnestje voor twee, hoog in de bomen nabij Spa? Welkom in La Cabane du Bois Dormant. De hut is comfortabel ingericht met een badkamer, leefhoek, slaapkamer en terras. Er werd zelfs gedacht aan een minibar en flatscreen-tv voor de luxepaardjes. ’s Morgens wordt het nog gezelliger, wanneer de ontbijtmand beneden aan je hut wordt klaargezet en je ze naar boven hijst. Een onvergetelijk verwenweekendje!

Meer info op lacabaneduboisdormant.be, vanaf 175 euro per nacht

Ici in The Trees in Humain

Volledig scherm © rr

Aan de rand van het pittoreske dorpje Humain hangen zes designcabins verspreid in een groot bos. Ze zijn allemaal even prachtig en uniek opgetrokken uit hout en glas. Ga je voor de hippe Glass Cube voor twee (360° zicht op de natuur!), de gezellige Flying Fermette voor vier of de riante Tower voor vier of zes (met dakterras op acht meter hoogte)?

Meer info op stay-ici.be, vanaf 200 euro voor een weekend

Kamp Zuid in Dochamps

Volledig scherm © rr

Wat begon als een jongensdroom, uit nostalgie naar vroeger, werd na zwoegen en zweten concreet: samen een uniek vakantieverblijf bouwen in de Ardennen. Kamp Zuid bestaat uit een huis voor zes personen en een houten cabin voor twee, gelegen op een steenworp van La ­Roche-en-Ardenne. De inrichting is eenvoudig en gezellig met gigantische ramen, een betonnen kookeiland en familiebedden van 290 cm breed (!). Hertjes kijken vanaf het zwevende terras? Check! Oh ja, test zeker de ­hottub ook eens.

Meer info op kampzuid.be, vanaf 720 euro voor een weekend

Dit stuk verscheen oorspronkelijk in Goed Gevoel. Meer lezen? Het aprilnummer ligt nu in de winkel.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: