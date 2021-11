Luxepoes, spiriwiri of bierfanaat? 11 originele adventskalenders om mee af te tellen naar Kerstmis

Het is nog maar november, maar het aftellen naar Kerstmis mag van ons stilletjes aan beginnen. En welke leukere manier is er om dat te doen dan met een originele adventskalender? Vergeet chocolaatjes en beautyproducten, met deze themakalenders wordt de laatste sprint naar de geboortedag van Jezus pas écht leuk. Voor elk wat wils, aan grote en kleine prijzen.

Voor theeliefhebbers

Als er één ding synoniem staat voor gezellige herfstdagen, dan is het wel een hete kop thee. In deze kalender van het ayurvedische merk Yogi Tea vind je tal van originele theesoorten die zelfs haters van de warme drank kunnen bekeren. Elk theezakje is voorzien van een inspirerende boodschap.

Hier te koop voor 18,92 euro.

Voor zij met groene vingers

Deze adventskalender bevat 24 populaire soorten groenten-, vruchten- en kruidenzaden, afzonderlijk verpakt in papieren zakjes, die eenvoudig te planten zijn in (moes)tuin, op het balkon of op de vensterbank. Inclusief jute touw en houten wasknijpers, dus het leuke is dat je heel origineel kan zijn met de kalender: je kan 'm ophangen aan een haak of plank of aan de muur bevestigen.

Hier te koop voor 29,95 euro.

Voor spiri wiri’s

Kristallen staan bekend om hun helende krachten en daarom zijn ze de laatste jaren steeds populairder. Van een amethist voor bescherming, een rose quartz voor liefde en een hematiet voor zuivering: in deze adventskalender vind je verschillende edelstenen en fossielen die elk op hun beurt een speciale werking hebben. Leuk om je collectie mee te starten of uit te breiden.

Hier te koop voor 59,95 euro.

Voor kaarsenlovers

Bij de gezelligheid van het feestseizoen horen ongetwijfeld kaarsen en de exemplaren van Yankee zijn een waar genot voor je reukorgaan. Deze adventskalender is zo leuk dat je ’m gewoon aan jezelf cadeau zou mogen doen.

Volledig scherm © Yankee Candles

Hier te koop voor 93,6 euro.

Voor zoetekauwen

Wij vinden de verpakking van deze prachtig vormgegeven adventskalender al de moeite op zich, maar het gaat natuurlijk om wat er vanbinnen zit, namelijk: een groot assortiment lekkernijen van het Franse merk Bonne Maman. Natuurlijk zitten daar de gekende confituren bij, maar ook vruchtenpasta’s, infusies en koekjes. Eén ding is zeker: met deze kalender in huis eet je in december géén saaie boterhammen.

Voor bierfanaten

Brussels Beer Project staat bekend om zijn ambachtelijke, originele biertjes. Met funky namen (zoals Jungle Joy, Dark Sister en Juice Junkie) en al even funky smaken is er meer dan genoeg te ontdekken. Eén biertje per dag om precies te zijn, en dat voor een maand lang, als je deze kalender aanschaft. Perfect voor wie houdt van nieuwe dingen uitproberen of voor wie meegedaan heeft aan ‘No Alcohol November’ en zichzelf wil belonen. En als de smakelijke biertjes je niet in kerstsfeer brengen, doet de vrolijke verpakking dat gegarandeerd.

Wie bestelt voor 14 november, ontvangt ’m voor 1 december.

Hier te koop voor 75 euro.

Voor luxepoezen

In deze witte, eikenhouten kast, versierd met het ‘Equals Pi’- schilderij van de overleden kunstenaar Jean-Michel Basquiat, vind je 24 verschillende sieraden terug van het merk Tiffany Co. De welke, dat blijft een verrassing, maar in de editie van 2019 zaten onder andere de 18k Gold Triple Drop Earrings en een Sterling Silver Harmonica. Deze adventskalender is zonder twijfel de meest extravagante in dit lijstje. Je betaalt er dan ook een flink bedrag voor, 150.000 dollar om precies te zijn (omgerekend zo'n 130.000 euro), en om ’m aan te schaffen zal je een afspraak moeten maken in een van de winkels. Het merk zal ook 250.000 dollar (216.000 euro) van de opbrengsten schenken aan Free Arts NY.

Meer info hier.

Voor cafeïnejunkies en ‘Friends’-fans

Ken jij iemand die, zoals ondergetekende, zot is van Friends én van koffie? Dan hebben wij het perfecte cadeau voor hem of haar gevonden. Met deze adventskalender van Cafféluxe tel je vierentwintig dagen lang af naar kerst met een heerlijk kopje zwart goud, en dat in het thema van de alom geliefde serie. Met elke dag een andere capsule voor een gearomatiseerde koffie met verschillende kerstsmaakjes zoals Kaneel, Caramel, Crème Brûlée, Speculoos en Choco-kers. Compatibel met Nespresso-machines.

Volledig scherm © Cafféluxe

Hier te koop voor 19,95 euro.

Voor wie houdt van pit in bed

Origineel is het zeker, en ondeugend ook. De inhoud van deze spannende kalender van Kruidvat houdt je gegarandeerd (heel erg) warm tot de feesten. Vierentwintig dagen lang ontdek je erotische accessoires en speeltjes, zowel voor bij de voorpret als voor tijdens de seks. Voor koppels die hun dynamiek in bed wat pikanter willen maken, maar even goed voor avontuurlijke singles die hun zinnen willen (laten) prikkelen.

Volledig scherm © Kruidvat

Hier te koop voor 89,99 euro.

Voor cocktailfreaks

Ken jij of ben jij iemand die niet vies is van een verse mojito, caipirinha of cosmopolitan? Dan is deze 42-delige adventskalender van Aldi op zijn, haar of jouw naam geschreven. Perfect: vierentwintig dagen lang accessoires uitpakken om drankjes mee te serveren, zodat je cocktailskills tegen de feestdagen helemaal geperfectioneerd zijn.

Volledig scherm © Aldi

Hier te koop voor 49,99 euro.

Voor waterratten

Je kent ze wel, zo van die mensen die urenlang kunnen genieten van een heet bad bij kaarslicht. Naast een glas goede wijn en een gezichtsmaskertje is er maar één manier om dat momentje van me-time naar een nóg hoger niveau te tillen: bath bombs. Dankzij deze kleurrijke adventskalender van Lush geniet je zesentwintig dagen lang van een optimale badervaring. Sommige bath bombs zijn zelfs zo mooi dat het zonde is om ze te gebruiken.

Volledig scherm © Lush

Hier te koop voor 235 euro.

