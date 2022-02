Luxemerken verhogen prijzen: de beste handtassen om in te beleggen. “Waarde stijgt soms met 101 procent”

Luxemerken als Louis Vuitton en Chanel hebben de prijzen van hun producten opnieuw verhoogd. Designertassen worden dus nog duurder. En toch blijven zulke luxe-items een aankoop die veel geld kan opleveren. We onthullen welke tassen de investering dubbel en dik waard zijn. “Elk jaar stijgt de waarde van een Birkin met 12 procent. Dat is immens veel, als je weet dat goud een return heeft van 7,9 procent.”

Louis Vuitton heeft deze week bekendgemaakt dat het een stevige prijsverhoging gaat doorvoeren. Hun handtassen en andere accessoires zullen straks maar liefst 18 procent duurder worden, berekende de website PurseBop, die de ontwikkelingen op de luxemarkt volgt. Het Franse modehuis is trouwens niet de enige die deze beslissing doorvoert: ook merken als Chanel en Hermès hebben hun prijzen omhoog getrokken.

De verklaring voor deze keuze klinkt als volgt: door corona zijn de kosten voor productie, materialen en transport gestegen, en dat zal de consument dus voelen aan de prijs. Al is dat maar een deel van het verhaal. Luxemerken hebben namelijk de gewoonte om ieder jaar hun prijzen te laten stijgen. Hierdoor worden hun handtassen dus steeds exclusiever en, tja, een tikkeltje luxueuzer.

Veel beter dan een spaarboekje

Een bijkomend gevolg is dat designertassen een geweldige investering zijn. Dat werd recent nog bevestigd door het rapport ‘Luxury Resale Report’ van luxe-tweedehandssite The RealReal, dat jaarlijks de aankopen en verkopen van zijn 23 miljoen klanten bestudeert. “Een spaarboekje levert amper iets op. We zien dus dat jongeren op zoek gaan naar nieuwe manieren van investeren, zoals bijvoorbeeld cryptogeld. Daarnaast is er een groeiende interesse in luxe-items, die veel geld kunnen opleveren, zelfs al zijn ze gedragen.” Het resultaat: de verkoop van designertassen floreert als nooit tevoren.

Niks zo populair als Hermès

“Designertassen zijn een slimme, rendabele investering”, bevestigt Birgit de Jager, die preloved items verkoopt via Labellov. “Een klassieke keuze zijn twee populaire tassen van Hermès, de Birkin en Kelly. Ze zijn de beste belegging van de afgelopen twintig à dertig jaar. Elk jaar stijgt de waarde van zo’n tas namelijk met 12 procent. Da’s immens veel! Ter vergelijking: goud heeft een return van 7,9 procent per jaar.”

Ook volgens The RealReal blijft Hermès een veilige keuze. In het rapport staat te lezen dat Birkin en Kelly twee topstukken zijn, maar daarnaast is ook het model Constance bezig aan een opmars. Het kleine schoudertasje kent al een ferme doorverkoopwaarde.

Kijk uit je doppen voor heruitgaven

Volgens The RealReal is het meest geliefde en bestverkopende merk van het moment echter Gucci. Hun paradepaardje is de Jackie, een handtas die voor het eerst werd uitgebracht in 1961 en genoemd werd naar wijlen first lady Jackie Kennedy. Sinds 2019 is de gemiddelde waarde van zo’n vintage tas met 101 procent gestegen. Dat is ontzettend veel. En niet zo toevallig, want de tas werd in 2020 in een nieuw jasje gestoken en opnieuw uitgebracht. “Als een iconische tas geherlanceerd wordt, kent de vraag naar vintage versies een enorme piek”, licht Sasha Skoda toe in de Britse ‘Vogue’.

In dat opzicht is het tevens een slim idee om uit te kijken naar een vintage Diana bag van Gucci. Dit accessoire was naar verluidt de lievelingshandtas van prinses Diana en kreeg vorige zomer een nieuwe uitgave. Dat er een stevige prijsstijging van de originele modellen zit aan te komen, staat dus in de sterren geschreven.

Ben je getriggerd door de prijsstijgingen bij Louis Vuitton en Chanel? Dan is de vintage Louis Vuitton Speedy 30 een goed verzamelobject, want deze tas kent sinds 2019 gemiddelde prijsstijgingen van 25 procent. Het gemiddelde prijskaartje van een Chanel Flap Bag nam dan weer met 54 procent toe. “Dit toont dat vintage shoppen niet alleen ecovriendelijk is, maar bovenal een goede investering”, besluit Skoda.

