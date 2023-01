Lukas Dhont over zijn liefde voor de cinema en het succes van ‘Close’. “Ik maak films voor de puber die ik was”

Hier eet, shopt en citytript Kelly Pfaff: “Zélfs Jeroen Meus is hier zot van de puree met look”

Kelly Pfaff (45) houdt van reizen. In het VTM 2-programma ‘Expeditie Gooris' maakt ze samen met haar gezin een roadtrip door de VS, en in haar vrije tijd houdt ze van citytrips. Naar Berlijn of Parijs: het kan niet op. Maar ook de beste adresjes dichtbij kent ze als haar broekzak. Dit zijn haar acht beste tips: “Hier zakken we graag af na een lange avond.”

17 januari