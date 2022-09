Luk Wyns (63) over de essentie van het leven. “Ik wil niet kalmeren. Ik kom uit een periode van te weinig werk”

“Zondag is het een noodzaak om mijn batterijen snel op te laden. We hebben een mooie tuin met een petanquebaan. Een ideale ‘luie’ sport, met een glaasje in het zonnetje. De wereld stopt met draaien en ik wil alleen maar winnen. Er komen vrienden langs en ook mijn oudste zoon Jonas en zijn vriendin Laura springen binnen. We zien elkaar op het werk al veel, en ook in het weekend. Dat klikt goed. Zaterdag lig ik zo lang mogelijk knock-out in bed en steek ik bijna niets uit. Ik vrees dat het de leeftijd is en dat het stapsgewijs zal evolueren naar nóg later wakker worden in het weekend. (lacht)”