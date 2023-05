LUISTER. Julie en Tine Embrechts over hun zwangerschapsverlies: “Soms is een vruchtje niet sterk genoeg”

Ik ben 1 op 6Vorig jaar verloor presentatrice Julie Van den Steen (30) haar kindje tijdens de zwangerschap. “Dit is het moeilijkste wat ik ooit gedeeld heb”, zei ze toen. Vandaag stuurt ze moedig haar intieme podcast ‘Ik ben 1 op 6' de wereld in, samen met (bekende) lotgenoten. De eerste aflevering is met actrice Tine Embrechts (47): “de dokter zei: steek niets in je kop, sommige vruchtjes zijn te zwak”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik ben Julie Van den Steen en ik ben 1 op 6. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren. Maanden later maakte ik mijn nieuws openbaar en werd ik overspoeld door warme reacties. Voor het eerst voelde ik me minder alleen.”

“Het was toen dat ik besloot om deze podcast te maken, om het stille verdriet en de eenzaamheid te proberen te doorbreken. Maar ook om antwoorden te vinden op mijn vragen. Over zwanger zijn, over het verlies, het rouwproces.”

Nog altijd twijfelt Julie soms of ze ergens schuld treft. Deze podcast is misschien de remedie

Met deze woorden opent Julie haar verhaal. “Ik heb nu nog steeds enkele vragen”, bekent ze. “De podcast veegde ze wel van tafel, maar dit blijft een onderwerp waar je nooit over uitgepraat raakt. En door het taboe. Als je een kindje verliest, verlies je je ook in alle informatie.”

“Ik pluisde het internet uit en daar vind je heel wat tegenstrijdigheden. Je wordt zot. Het brengt je in de war. Ook artsen kunnen elkaar tegenspreken. Ik sta al veel verder dan maanden geleden en veel vragen zíjn beantwoord. Maar soms twijfel ik of ik ergens toch schuld tref. Die twijfel bestrijden is heel belangrijk, merkte ik, en dat hopen we in de podcast te doen.”

Quote Na het gesprek met Tine Embrechts wandelde ik op wolkjes naar buiten: zij gaf zulk goed advies. Julie Van den Steen

Met bekende en onbekende mensen die jammer genoeg hetzelfde meemaakten, en experten die er dagelijks mee te maken krijgen, gaat Julie in gesprek. Zo komen presentator Tijs Vanneste, zangeres Kato Callebaut en sportanker Lies Vandenberghe aan bod. Want Julie is niet alleen. Ze is 1 op 6.

Ook met actrice Tine Embrechts praat ze: die eerste podcastaflevering is nu te beluisteren. “Het verwachtingsverlies van Tine is 18 jaar geleden. Vandaag spookt dat niet meer door haar hoofd. En dat is een geruststellende gedachte. Ze vertelt wel hoe ingrijpend het verlies toen voor haar was. Na het gesprek met Tine wandelde ik op wolkjes naar buiten: zij gaf zulk goed advies.”

Volledig scherm Julie Van den Steen in gesprek met Tine Embrechts voor de podcastreeks 'Ik ben 1 op 6' © Boundbreakers

Misschien beseft iemand uit de politiek zo dat er nog werk aan de winkel is

Wat Julie hoopt te verwezenlijken met de podcast? “Ik wil het gesprek openen. Misschien durven mensen door de podcast te praten met elkaar. Of misschien luistert er iemand uit de politiek mee en beseft die zo dat er nog werk aan de winkel is. Ik denk bijvoorbeeld aan rouwverlof, hoe idealistisch dat misschien ook van me is. Maar toch, zo’n maatregel zien zou super zijn.”

“Door het taboe moet je nu immers altijd maar doorgaan. Terwijl één zinnetje van bij het begin constant in mijn hoofd klinkt: you have to feel it to heal it. Daar kan de podcast ons misschien in helpen.”

Lees ook: