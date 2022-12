Luister jij graag naar dít type muziek? Dan ben je waarschijnlijk nogal angstig in relaties

Zet een fan van Harry Styles en een fan van Snoop Dogg naast elkaar en je ziet waarschijnlijk twee compleet verschillende types. Het valt niet te ontkennen dat je muzieksmaak iets zegt over de persoon die je bent. Maar een nieuwe studie bracht aan het licht dat je favoriete nummers ook iets onthullen over hoe jij in de liefde bent.

Voor een studie in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Personal Relationships’ vroegen onderzoekers van de Universiteit van Toronto aan 570 mensen om een tiental van hun favoriete nummers te noemen. Ze onderzochten de tekst van die nummers op belangrijke emoties en gingen ook na welk gedrag de ondervraagden doorgaans in de liefde vertonen. Wat bleek na die analyse? Iemands favoriete liedjes weerspiegelden niet alleen hun gedachten en gevoelens, maar ook hun ‘hechtingsstijl’.

Wat is een hechtingsstijl?

De hechtingstheorie werd ontwikkeld door de Britse psycholoog John Bowlby en stelt dat de banden die mensen in hun vroege kinderjaren vormen, een invloed hebben op hoe zij later andere relaties opbouwen. Volgens deze theorie vertonen mensen dus patronen in hun volwassen relaties, beïnvloed door hun jeugd. Die patronen vallen onder vier mogelijke hechtingsstijlen: veilig gehecht, angstig gehecht, vermijdend gehecht en angstig-vermijdend gehecht.

Quote Iemand met een angstige hechtings­stijl is continu bang om verlaten te worden.

Een veilige hechtingsstijl hebben, is optimaal: dat betekent dat je als kind emotioneel niks tekortkwam en dat je vandaag gezond, vertrouwend en comfortabel in je relaties staat. Iemand met een angstige hechting is dan weer continu bang om verlaten te worden. Als zijn of haar partner op Whatsapp niet meteen antwoordt, gaan er (bij wijze van spreken) al alarmbellen af.

Als je een vermijdende stijl hebt, vertoon je het tegenovergestelde gedrag: je hebt moeite met jezelf te binden en kwetsbaar en emotioneel op te stellen. De kans bestaat dat je je partner al heel snel te veeleisend, aanhankelijk of needy vindt. Mensen met een angstige-vermijdende stijl zijn dan weer complex: zij combineren gedragingen van de vorige twee stijlen. Meer over hechtingsstijlen lees je hier.

Fan van ‘Work’ van Rihanna en Drake? Dan ben je waarschijnlijk nogal complex

Je muzikale voorkeuren verklappen dus volgens het onderzoek tot welke van die vier stijlen je behoort. Dr. Ravin Alaei, hoofdauteur van de studie: “Sinds mensen tienduizenden jaren geleden begonnen met het maken van muziek, zijn liedjes in verschillende culturen altijd gericht geweest op relaties, het aangaan, onderhouden of verbreken ervan. Dus ik vroeg me af of mensen naar muziek luisteren die hun ervaringen in relaties weerspiegelt.”

Quote Liedjestek­sten kunnen dingen onthullen over je ervaringen met relaties die je misschien zelf nog niet ingezien hebt. Dr. Ravin Alaei

Welke muziek op welke hechtingsstijl wijst? Volgens de studie hielden mensen met een veilige hechting het meest van vrolijke liedjes. Bijvoorbeeld: ‘I Got You Babe’ van Sonny & Cher. “Then put your little hand in mine. There ain’t no hill or mountain we can’t climb”, wordt er gezongen, en dat is volgens Alaei letterlijk een handleiding voor een veilige hechting.

Mensen met een angstige stijl hielden meer van sombere liedjes zoals ‘Someone Like You’ van Adele. De mensen met een vermijdende hechting waren fan van ‘No Scrubs’ van TLC, terwijl diegenen met een angstige-vermijdende stijl vaak de voorkeur gaven aan ‘Work’ van Drake en Rihanna en andere vergelijkbare nummers.

“De teksten van liedjes doen ertoe, dus besteed er aandacht aan”, zegt Alaei. “De teksten van je favoriete liedjes die over relaties gaan, kunnen je misschien wel helpen om je eigen gedachten en gevoelens te verkennen. Ze kunnen dingen onthullen over je liefdeservaringen die je misschien zelf nog niet ingezien hebt: een moeilijkheid die je herhaaldelijk meemaakt of een struggle waar je steeds tegenaan loopt.”

Lees ook: