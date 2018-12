micellair water Gesponsorde inhoud Luchtvervuiling vormt een groot gevaar voor je huid. Zo bescherm je ze ertegen Aangeboden door Bioderma

20 december 2018

12u00 0 Nina Het is geen geheim meer dat de wereld anno 2018 verstikt in vervuilde lucht. En dat heeft natuurlijk ook een effect op je huid. Gelukkig kan je al met één ogenschijnlijk simpel product je gelaat de bescherming bieden die het nodig heeft.

De lucht in België is bijlange niet meer zuiver. Volgens het grootschalige CurieuzeNeuzen-onderzoek van Universiteit Antwerpen overschrijdt een op de drie Vlaamse steden de Europese norm voor verkeersluchtvervuiling. En zestig procent van de Vlaamse meetpunten overschrijdt zelfs de drempelwaarde van het Wereldgezondheidsorganisatie, die aangeeft vanaf wanneer de vervuiling een nadelig effect op de gezondheid heeft. Een effect waar ook je huid niet van gespaard blijft.

Microscopisch vuil

Onze huid wordt dag en nacht geteisterd door uitlaatgassen, ultrafijn stof, sigarettenrook, koolstofmonoxide, zware metalen en noem maar op. En ook binnenshuis is de lucht niet zuiver. Logisch dus, dat microscopisch vuil zich op je huid opstapelt en via de poriën tot in de diepste laag binnendringt.

Het resultaat? Je huid komt in een vicieuze cirkel terecht waarin ze meer en meer aangetast wordt. Eerst zorgen de externe agressors ervoor dat je huid oxidatieve stress ervaart die de stofwisseling verstoort. Daardoor verzwakt de natuurlijke beschermingsbarrière van je huid en krijgt ze te kampen met ontstekingen, roodheid en gevoeligheid. Wat ertoe leidt dat je huid zich minder kan weren tegen vuildeeltjes en het hele proces zich blijft verderzetten, met een beschadigde en hypergevoelige huid als gevolg.

Water als wapen

Wil je vermijden dat de luchtvervuiling je gezicht aantast, dan kan je je huid maar beter elke dag grondig reinigen. Door je gezicht ’s ochtends en ’s avonds schoon te maken, geef je het vuil geen kans om dieper in je huid door te dringen. Maar let op: agressieve reinigingsproducten zijn geen oplossing. Die beschadigen de natuurlijke beschermingsbarrière van je huid óók.

Een veiliger en doeltreffender product is micellair water. Een kwalitatieve formule, zoals de Sensibio H2O van Bioderma, wapent je huid tegen de luchtvervuiling zonder ze aan te tasten. De mix van extreem gezuiverd, farmaceutische water en negen andere, streng geselecteerde ingrediënten droogt de huid niet uit en tast haar beschermingsbarrière niet aan, maar de krachtige micellen in het water verwijderen toch al het vuil van je gezicht. Gebruik het water ’s avonds om alle onzuiverheden uit de buitenwereld van je gezicht te verwijderen en ’s ochtends om de resterende toxines en vuiltjes weg te vegen die je huid ’s nachts heeft uitgestoot. Zo krijgt de luchtvervuiling geen kans en verbreek je de vicieuze cirkel, waardoor je huid opnieuw weerbaarder is.

Lees hier nog meer over de kracht van micellair water van Bioderma.