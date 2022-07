Kort geschetst: het rommelt nogal in het gezin Borsato. Eerst was er zijn overspel, met pianiste Iris Hond, en de daarop volgende echtscheiding van zijn Leontine. Het koppel kwam terug bijeen, maar dan kwam het volgende boven water: Marco Borsato, beschuldigd van seksueel misbruik. (het onderzoek naar dat vermeende misbruik loopt nog, red.) Middenin die crisis komt oudste zoon Luca deze zomer met een eerste single naar buiten. Waarmee hij van onder de donderwolk stapt, die boven het gezin hangt. “Ik weet dat het hebben van een bekende naam een privilege kan zijn, maar de afgelopen jaren heb ik ervaren wat de gevolgen zijn als het roer omslaat”, zegt Luca. “Samenwerkingen vielen uiteen, er kwamen haatreacties en doodsbedreigingen. Toch wil ik me niet langer verschuilen”, klinkt het.

Een erg dappere zet, vindt gezinstherapeute Tessa De Jonck. “Het lijkt me sowieso niet makkelijk om in een bekend gezin op te groeien, als dat van Marco Borsato. Er staat een vergrootglas op. Als er dan iets slechts gebeurt, wordt ‘het kind zijn van’ iets heel negatiefs. Maar ook bij Jan met de Pet is een ‘schande’ binnen het gezin iets dat naar de buitenwereld gaat. Waarna het een stigma legt op heel het gezin, inclusief de kinderen. En dat is vooral moeilijk op het moment waarop de eigen identiteit van een kind of jongere nog in volle ontwikkeling is. Plots gaat het niet meer over ‘wie ben ik’? Je identiteit wordt helemaal vernauwd tot enkel nog ‘de zoon of dochter van’. Je wordt op steeds minder plekken nog gezien als volwaardig ‘persoon’. Terwijl iedereen net nood heeft om graag gezien te worden voor wie hij of zij als individu is.”

Bloedband

“Zo’n situatie brengt uiteraard allerlei spanningen met zich mee: er is woede, onmacht, verdriet, ongeloof. Kinderen die hun ouders zwaar in de fout zien gaan, zijn vaak ook verward: want het blijft wel je mama of papa, hé. Zij zijn de ankerfiguren in je leven, er is een bloedband en je loyauteit is aangeboren. Je mag als kind nog zo razend of teleurgesteld zijn, maar de liefde voor je ouder is daarmee niet weg. En dat is maar goed ook. Voor de buitenwereld is die loyauteit echter moeilijker te begrijpen, en het is niet eenvoudig om je daar als kind of jongere bóven te stellen. Dat vraagt moed. Die dapperheid zie ik, bij Luca Borsato. Het feit dat hij uitgerekend nu een nummer uitbrengt, is een sterk signaal. Het toont een bepaalde kracht.”

Rock bottom

Ook Jada Borsato, de 19-jarige dochter, toonde zich in het verleden veerkrachtig. Toen haar ouders uit elkaar gingen en weer samenkwamen, toonde ze bewondering voor de moeilijke weg die haar ouders aflegden. “De stap om uit elkaar te gaan was nodig”, vertelde Jada in NINA vorig jaar. “Soms is liefde loslaten. Bij mijn ouders is dat loslaten de sleutel geweest tot elkaar weer toelaten. Dat is de mooiste les die ik eruit haal voor mezelf. Ze kozen voor zichzelf en vochten elk apart voor hun eigen geluk. Ze hebben die stap gezet, heel dat proces doorgemaakt, rock bottom geraakt - (op fluistertoon) hoe fucking kut dat ook is - maar ze zijn er allebei mooier, sterker en gelukkiger uitgekomen. En wij ook, als kinderen.”

Net als Luca kent Jada de minder leuke kant van ‘het kind zijn van’. “De media waren altijd al in ons leven. Vaak positief, soms ook negatief. Dat vond ik allemaal prima. Maar in die periode van de scheiding was het extra lastig voor een ‘bekend’ gezin. Het allerbelangrijkste is dat we elkaar hadden. Wij wisten hoe het zat en dat was het enige wat telde. Mijn broers, ik en mijn ouders zijn elkaar altijd blijven steunen. We keken in elkaars ogen en wisten: komt goed. Wij keken vooruit naar de toekomst, niet naar wat er gebeurd is in het verleden.”

Trauma

Welke ‘tools’ hebben kinderen in vergelijkbare situaties zoal nodig, willen ze sterk(er) uit zo’n gezinscrisis komen? De Jonck: “Een sterk netwerk is het allerbelangrijkste. Voor kinderen kan dat iemand zijn op school of een vertrouwenspersoon binnen de familie. Iemand bij wie het kind alleszins al zijn of haar emoties kan neerleggen, zonder beoordeeld te worden. Iemand bij wie het mag zeggen: ik haat wat er gebeurd is, maar ik zie mama of papa nog altijd graag. Iemand die het kind nog altijd als het volledige pakket ziet.”

In veel gevallen is ook therapie aangewezen. “Als het echt fout loopt in een gezin, is dat vaak traumatiserend. Kinderen kunnen zich het moment waarop het slechte nieuws uitkomt, vaak heel helder herinneren. Als een film die telkens opnieuw afspeelt voor hun ogen. Dat is zwaar om alleen te dragen en soms is professionele begeleiding nodig, om dat trauma aan te pakken. Zelf werk ik met EFT - Emotionally Focused Therapy. EFT stelt liefde en emoties centraal. Het model is gebaseerd op de hechtingstheorie. De therapie streeft naar een verbeterde emotionele omgang en verbinding. Het is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief. Ik kijk tijdens de therapie vooral naar de behoefte van elk individu in het gezin. Wie ben ik? Kunnen mensen me nog graag zien voor wie ik ben? Welk herstel is mogelijk tussen kinderen en ouders, maar ook tussen partners onderling? Zelfs kinderen van ouders die geweld plegen of zeer ernstige zaken op de kerfstok hebben, kunnen zo loskomen van de gebeurde feiten. En de band blijft vaak intact. Maar dat kost tijd. Het voornaamste is dat iederéén gezien wordt in zijn pijn en kwetsuren. Iedereen heeft een hoek af. Niemand is perfect. Zo ook Marco Borsato niet, wellicht. Maar uiteraard is deze materie - het mogelijk seksueel misbruik - een pak complexer om te verwerken als gezin, dan de scheve schaats die hij in het verleden reed.”

