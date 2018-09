Love is in the air: 1 op de 50 reizigers vindt ware liefde in het vliegtuig Nele Annemans

04 september 2018

17u33

Bron: Health 1 Nina Single en nog een reisje gepland? Dan sla je je nieuwe wederhelft misschien wel aan de haak in het vliegtuig. Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat er vaker vonken overslaan op het vliegtuig dan je denkt - en nee, dan hebben we niet over smartphones of andere dingen die in brand vliegen.

Volgens een enquête van de Britse bank HSBC bij meer dan 5.000 reizigers over de hele wereld blijkt namelijk dat er letterlijk liefde in de lucht hangt. Zo ontmoet 1 op de vijftig reizigers de liefde van hun leven in het vliegtuig. De enquête werd deze zomer in juli uitgevoerd en bestond uit vragen over mensen hun vliegervaringen en de sociale contacten die ze aanleggen op het vliegtuig.

Uit de antwoorden van reizigers uit 141 verschillende landen bleek ook dat 16 procent van de reizigers een zakelijk contact overhield aan hun vlucht, terwijl 14 procent zelfs al een langdurige vriendschap overhield met mensen die ze ontmoetten tijdens het vliegen. Iets minder verrassend is dat 51 procent van de respondenten al eens een gesprek aanknoopte met een vreemde op het vliegtuig.

Wil je de liefde een duwtje in de rug geven op je volgende vlucht? Inmiddels bestaan er al tal van apps die je kunnen helpen contact te leggen met andere reizigers. Btrfly, bijvoorbeeld, verbindt je met reizigers van 380 luchthavens over de hele wereld als je je vluchtinformatie en luchthaven invoert. Planely werkt dan weer als een sociaal netwerk in de lucht. De webgebaseerde app laat kennismaken met medereizigers die dezelfde interesses hebben zoals jij zodat je tijdens de vlucht of op de grond elkaar kan ontmoeten.