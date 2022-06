Louis Vuitton eert badstad Knokke met een exclusieve handtas en die shop je (alleen maar) in Knokke zelf

Naast Brussel en Antwerpen heeft ook de mondaine badstad Knokke-Heist zijn eigen Louis Vuitton winkel, gesitueerd op de Kustlaan. En deze zomer komt die boetiek met iets speciaals: een pop-up in de winkel zelf. In dat aparte hoekje kun je de ‘Spring In The City’-damescollectie ontdekken.

Pronkstuk van de pop-up

Het gaat om een mix van zomerstukken met frisse kleurtjes en luchtige stofjes. En natuurlijk ook accessoires voor aan het strand: van slippers tot zonnebrillen. De collectie bevat alles wat je nodig hebt voor je verblijf aan de kust, en voor wie in Knokke zelf verblijft, komt het pronkstuk van de pop-up vast goed van pas.

Dat is de limited edition ‘OnTheGo-tas’ en die is speciaal gemaakt voor de winkel van Knokke. In 2010 lanceerde Louis Vuitton al een eerste editie van de Knokke Bag, en het merk herhaalde die stunt al zeven keer. Deze zomer zijn ze er weer met een nieuw model, tot groot jolijt van fashionista’s in de stad. De tas werd deze keer ontworpen met witte jacquardstof en met het nieuwe ‘LV Circle’-logo, het opschrift ‘Knokke’ werd er in het groen op geborduurd.

Volledig scherm De pop-up in de Louis Vuitton-winkel in Knokke. © Tandem

Voor het standaard ‘OnTheGo’-model, zoals op de foto hieronder, betaal je normaal 2.400 euro. Maar wie zijn of haar liefde voor Knokke heel openbaar wil maken, mag daar nog eens 300 euro bijtellen. De campagnebeelden werden trouwens door niemand minder dan Vlaamse fotografe Marie Wynants gemaakt (zie tweede foto).

Enkel in Knokke

In Knokke geldt meer dan elders de regel: hoe exclusiever, hoe liever. En dat is in dit geval niet anders. De tas wordt enkel en alleen tentoongesteld en verkocht in de Louis Vuitton-winkel in Knokke-Heist. Hij ligt er al van midden april en is online niet te verkrijgen. En lukt het je deze zomer niet om het te bemachtigen, dan misschien volgend jaar wel.

Vanaf nu komt er elk jaar een nieuwe editie uit. Die verschilt van stijl en soms van model met de vorige Knokke-handtassen. Er zijn ook elk jaar klanten die zich verheugen op deze collectie of de tassen zelfs verzamelen. Al is er geen zicht op de verkoop of productie op dit moment.

Volledig scherm De Spring in the City collectie. © Tandem

Wie deze kans misloopt, kan het ook eens in het buitenland proberen. Het modehuis pakt elk jaar uit met limited edition tassen voor slechts zestien boetieks in Europa. Ben jij eerder verliefd op Saint-Tropez, Capri of vind je Mykonos net iets mooier staan op jouw handtas? Ook die steden hebben hun eigen Louis Vuitton-handtas. Ook alleen maar te verkrijgen in de fysieke winkel in die stad. Binnenkort een girls trip naar ‘het Zoete’?

