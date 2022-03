Lotte (24) ontvlucht haar narcistische man met schilder Kurt (45). “Tussen de verfpotten brachten zijn handen me tot leven”

Roos probeert een open huwelijk en valt voor de getrouwde Stijn. “In bed met hem telde elke aanraking”

Veertien jaar is Roos (40) getrouwd wanneer haar man vraagt om een open huwelijk. Ze stemt toe, want bevredigd is ze niet en nieuwsgierig des te meer. Met een anoniem profiel op Tinder ontmoet ze al snel Stijn (40), ook een getrouwde ziel die de problemen thuis ontvlucht. Wat start als non-stop chatten worden blitsafspraakjes op parkings en intieme uren in hotels. “Hij greep m’n gezicht vast en ik proefde hem. Hij smaakte naar meer.”

5 maart