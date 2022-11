Lorenzo (38) strijdt tegen ongeneeslijke muco. “Ik dacht aan euthanasie. Mijn dochtertje zat te huilen”

Rechter Erika Colpin kreeg op haar 41ste agressieve borstkan­ker. “Er zitten monster­tjes in mama haar lichaam”

Ze was eenenveertig en mama van twee jonge kinderen toen het verdict viel: agressieve borstkanker, stadium drie. Nu vertelt rechter Erika Colpin (45), vroeger te zien in ‘De Rechtbank’ op Play 4, openhartig over die loodzware strijd. Want vandaag zit ze weer in de rechtbank en beleeft ze al haar relaties tien keer zo diepgaand. “Na de fysieke strijd komt pas de echte verwerking: je moet weer naar jezelf op zoek.”

9 oktober