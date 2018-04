Lopen met de grootste schurken tijdens het Magic Run Weekend in Disneyland Paris Margo Verhasselt

18 april 2018

Sportieve Disneyfans mogen even een gat in de lucht springen: Disneyland Paris organiseert opnieuw een loopwedstrijd in het pretpark. Nog niet in topvorm? Geen paniek, je hebt nog even tijd om je voor te bereiden. Dit jaar lopen ook de grote schurken uit de wereld van Disney mee, hoe sneller je wegrent, hoe beter dus.

Na het succes van de vorige twee edities besluit Disneyland opnieuw een Magic Run Weekend op poten te zetten in hun park in Parijs. Lopen langs het magisch kasteel, attracties en je favoriete figuren een high-five geven onderweg? Het kan van 21 tot en met 23 september.

Maar deze keer is de loopwedstrijd nog specialer dan andere jaren. Niet alleen Disney's lievelingen, maar ook de grootste schurken zijn aanwezig. Zij lopen mee op het parcours dus het is maar best dat je het werkelijk op een lopen zet.

Hoe ziet de planning eruit?

Op vrijdag 21 september wordt het sportieve weekend geopend met de Disneyland Paris 5K race. De volgende dag maken de grootste schurken van de Disney-wereld de Disneyland Paris 10K race onveilig. Later op de ochtend zorgen Stitch en zijn bevriende aliens, in hun piekfijne Hawaïaanse kostuums, voor entertainment bij de allerkleinsten tijdens de runDisney Kids Races, bestaande uit afstanden van 100m, 200m of 1K. Op zondag 23 september lopen de grootste Disney Schurken zelf mee met de deelnemers van de Disneyland® Paris - Val d’Europe Half Marathon.

De 36k challenge

Nieuw in deze editie: voor de echte sportfans en iedereen die op zoek is naar een uitdaging, is het dit jaar ook mogelijk om mee te lopen in drie races voor volwassenen en bijgevolg deel te nemen aan de 36K Challenge. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een 31K Challenge (10K + 21K = 31K). Speciale medailles zijn voorbehouden voor de finishers, naast de medailles in elk van de races.

Deelnemers kunnen hun individuele rugnummers kopen van 17 april t/m 31 augustus.