Lokken zoals Meghan Markle: 5 tips van haar kapper Margo Verhasselt

27 juli 2018

13u57

Bron: Vogue UK 0 Nina Als je de voorbije maanden niet onder een rots hebt geleefd, weet je dat de hele wereld zot loopt van Meghan Markle. De media houdt haar dan ook nauwlettend in de gaten. Wat draagt ze, eet ze, doet ze? Een van de grootste obsessies naast haar peperdure garderobe? Haar weelderige lokken.

De hertogin van Sussex mag dan wel Serge Normant gevraagd hebben om haar coupe onder handen te nemen voor haar trouwdag. George Northwood kreeg de eer voor haar nonchalante avondlook. Hij is de kapper die verantwoordelijk is voor de beach waves van Alexa Chung en neemt steevast ook Alicia Vikander onder handen voor ze op de rode loper verschijnt. Hij deelt zijn advies voor een mooie coupe.

Aan de lucht laten drogen

"Wanneer je je haar door de lucht laat drogen, is een beetje product belangrijk. Zodat het niet pluizig wordt. De meeste coupes hebben van nature wat golven of een beetje krullen in zich, dus ik raad aan een crème of spray te gebruiken die dat effect kan versterken. Zelfs wanneer je haar niet fel krult, deze producten zijn speciaal gemaakt om je haren mooi te laten drogen. Stylingsproducten beginnen pas te werken wanneer je hitte gebruikt."

Hoeden en droogshampoo

"Ik vind het belangrijk om altijd een flesje droogshampoo bij je te hebben wanneer je een hoed draagt. Ik ben fan van Redken's Powder Refresh en ook van Batiste, zij maken kleine mini versies van hun droogshampoo die je gewoon in je handtas kan steken. Als je je hoed afneemt, buig je je hoofd even naar voor en doe er wat droogshampoo in. Zo verfris je de wortels."

Daarnaast gebruikt hij het ook voor meer volume. "Ik gebruik het voor fijn haar, dat gaat sneller terug vettig worden. Een beetje droogshampoo kan wonderen verrichten, zelfs op een net geknipte coupe."

Wassen

"De meeste mensen wassen hun haar niet juist. Dus eindigen ze met een soort van film over hun haar dat ervoor gaat zorgen dat het niet glanst of fris aanvoelt. Mijn advies: was je haar twee keer. De eerste keer om het vuil weg te halen, de tweede keer om je haar echt te verzorgen."

Conditioner

"Om je haar goed te voeden is het belangrijk dat je het goed uitwringt voor je er conditioner indoet. Te veel water zorgt ervoor dat het product zijn effect mist. Heb je een balayage of dringend een bezoek aan de kapper nodig? Breng het dan alleen aan op de puntjes."

Gespleten puntjes

"Gespleten puntjes kan je het best camoufleren met een olie, serum of crème. Deze producten werken als lijm. Ze gaan puntjes terug samenbrengen en zorgen voor een verzorgde en gezonde look."