Loewe lanceert ‘opgeblazen’ zonnebril, en dat is slim. Moderedacteur: “Zonnebrillen worden steeds unieker”

De afgelopen dagen waren wisselvallig, maar nu schijnt de zon opnieuw door de wolken. Reden genoeg om je zonnebril weer uit z’n doos te halen, en die mag tegenwoordig steeds gekker. Kijk naar de gloednieuwe ‘opgeblazen’ zonnebril van Loewe of de futuristische designs van rapper Kanye West. Is het wel slim om honderden euro’s te investeren in zulke ‘trendy’ statementstukken? Onze mode-expert geeft zijn mening.

De aankomende trends van de herfst slaan ons al om de oren, maar Loewe laat de zon nog even in ons hart. Na haar rechthoekige ‘Paula’s Ibiza’-zonnebril met diepliggende glazen, komt het luxueuze modehuis opnieuw met een ware eyecatcher. Deze keer werd het een speelse variant met een ‘opgeblazen’ montuur. Of zoals het modehuis het graag noemt: een retro-futuristische vorm.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Dopeinside_cc (@dopeinside_cc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De opgeblazen zonnebril komt meteen in drie verschillende designs op de markt: de Mask, de Rectangular en de Cateye. De Mask is vooral voor de durvers en wordt gekenmerkt door een lens uit één stuk die overgaat in een dik montuur. De Rectangular werd geïnspireerd door de jaren 70, terwijl de Cateye een surrealistische interpretatie is van de klassieke kattenoogjes. Alle designs zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar, van stoer zwart tot hartig rood en fleurig geel. Prijskaartje? Zo’n 290 euro.

Van frames met papegaaien tot ‘heart eyes’

Loewe is niet het eerste merk dat zo’n uniek ontwerp op de markt dropt, weet mode-expert David Devriendt. “Zonnebrillen worden de laatste tijd alsmaar specialer. Zo bracht Dolce & Gabbana al een ontwerp uit van twee zonnebrillen bovenop elkaar. Ook hun ‘Tropical Parrot’-zonnebril, met een vogeltje op de zijkant van de bril, is populair — ook al kost hij 1.800 dollar of zo'n 1.780 euro. Moschino staat dan weer bekend voor zijn brillen in hartjesvorm (195 euro), terwijl Gucci met veel showelementen werkt. Ook Fendi, Louis Vuitton, Off-White en Balenciaga surften al mee op die funky golf.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Dolce&Gabbana (@dolcegabbana) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Moschino (@moschino) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Met een zonnebril maak je nu eenmaal een statement”, zegt Devriendt. “Draag je er een, dan is dat ook het eerste dat mensen zien. Zelfs met een hele simpele, goedkope outfit en een opvallende bril ben je al ‘fashion’. Een zonnebril is trouwens nog altijd een accessoire waar mensen graag in willen én durven investeren.”

Wordt design belangrijker dan comfort?

Maar wat dan met de ontwerpen die eerder design dan comfort uitstralen? Denk aan de Yeezy SHDZ YR 3022, een metallic montuur ontworpen door rapper Kanye West voor Yeezy GAP Engineered by Balenciaga: zelfs je wangen zijn daarmee beschermd (maar een prijs is nog niet bekend). Of nog specialer: Yeezy’s zonnebril die net zo goed een haarband had kunnen zijn (maar die uiteindelijk nooit op de markt is gekomen).

“Dit zijn voorbeelden van zeer futuristische ontwerpen die ons doen denken aan de metaverse. De wereld van videogames is een inspiratiebron die steeds vaker opduikt. Zulke ontwerpen schermen je ook volledig af: ze zijn als het ware maskers. Vooral celebs houden daarvan, zoals Kim Kardashian. Ze kunnen zich wegsteken achter hun accessoire en zeggen zo indirect: back off.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kim Kardashian (@kimkardashian) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zelfs mannen omarmen de trend stilaan

Maar is het een prijs van zo’n 300 tot 1000 euro wel waard? “Ja, toch wel”, vindt Devriendt. “Het is een uniek stuk dat je in handen hebt, een statement. Je gaat het koesteren, al moet je wel weten dat zonnebrillen heel trendgevoelig zijn en dat de mode snel kan veranderen.” Toch zullen er nog een hoop mensen het leven in de toekomst door een unieke bril zien. “Deze trend blijft doorlopen, geloof ik, ook deze winter nog. Ik merk dat zelfs mannen de trend steeds meer omarmen en loskomen van de klassieke brillen zoals Ray-Bans.”

“En daarbij, designers zijn er ook dol op. Zij kunnen hun creativiteit kwijt in die speciale creaties en zullen dat dus nog wel even blijven doen. Mode, en dus ook de zonnebril, is een spiegel van de maatschappij. Hoe extremer die wordt, hoe extremer de designs zullen blijven in de toekomst.”

Lees ook: