Loes gaat elke dag op date, 30 dagen lang. “Ik wil echt iemand ontmoeten, ik ben klaar voor een relatie”

Dertig dates in dertig dagen. Het klinkt als de plot van een romantische serie, maar het is een real life challenge die Loes (32) uitprobeert. Ze is single en op zoek naar de liefde, en wil haar (slechte?) datinggewoontes beter begrijpen. Dat levert naast memorabele afspraakjes ook interessante levenslessen op. “Sommige mannen zijn hyperjaloers. Iemand schelde me nét niet de huid vol.”

Sinds de Netflix-reeks ‘Emily in Paris’ uitkwam, dromen veel mensen ervan om te verhuizen naar Parijs. Floriste Loes deed het echt. En ja, in de stad van de liefde is ze ook op zoek naar l’amour. Recent schakelde ze een versnelling hoger en gaf ze zichzelf een uitdaging: dertig dates in dertig dagen tijd. Na elke date plaatst ze een kort videoverslag op Instagram.

Daarmee is ze niet aan haar proefstuk toe. Meer dan twee jaar geleden richtte ze de pagina ‘Wild Lovers and Wodka’ op, waarop ze haar liefdesavonturen en datingverhalen deelt. “Om het leven als single te vieren”, vertelt ze aan de telefoon. “Op sociale media zie je zó veel trouwfoto’s, verlovingsfoto’s, foto’s van baby’s... Maar over de leuke kanten van het vrijgezelle leven lees je amper iets. Daar wilde ik verandering in brengen.”

Het doel: je datingpatronen én valkuilen herkennen

Tijdens haar dates merkte Loes dat ze vast raakte in bepaalde patronen en dat ze telkens in dezelfde valkuilen struikelde. “Dat is iets wat veel singles zullen herkennen. En hoe ouder je bent, des te erger het wordt. In mijn geval: ik val op mensen die intens zijn en er voluit voor gaan. Net als ik. Maar na een tijdje vervaagt dat, want het echte leven kickt in, en dan word ik angstig. En dan begin ik te snel en te veel te pushen, waardoor ik de ander zenuwachtig maak, en dan loopt het stuk.”

Quote Mijn doel is niet om met zo veel mogelijk mannen op stap te gaan. Ik ben klaar voor een relatie. Loes

Met andere woorden: Loes wil niet te snel van stapel lopen. Ze wil iemand rustig leren kennen, zonder zich te snel te binden. Om uit dat patroon te breken, besloot ze om op dertig dates te gaan. “Met één regel: meerdere afspraakjes met eenzelfde persoon tellen als meerdere dates. Het doel is niet om met zo veel mogelijk mannen op stap te gaan. Ik wil echt iemand ontmoeten, ik ben klaar voor een relatie.”

Van Bumble tot de exclusieve datingapp Raya: “Ook Rihanna zat hier vroeger op”

Hoe ze al die mannen leert kennen? Vooral via datingapps, zegt ze. “Me laten koppelen via een vriend(in) kan, maar is riskant, want dan zit je ineens met een derde partij. Iemand in het echte leven ontmoeten is het fijnst, maar laten we eerlijk zijn, dat gebeurt niet meer zo veel tegenwoordig.”

Volledig scherm Loes. © Alina Sepp

Elke dag zit ze ongeveer twee uur op de datingapps. Een uurtje ’s ochtends en een uurtje ’s avonds. “Er is Tinder, de klassieker, en Raya. Die app is iets exclusiever: je moet toegelaten worden. Raya is in eerste instantie opgericht voor acteurs en celebs. Rihanna zat er vroeger zelfs op. En als je nu in België swipet, zie je nog steeds voetballers en andere bekende gezichten. Maar de gouden regel is dat je er niet echt over mag praten. (lachje) Hoewel de app exclusief is, heeft hij trouwens een nadeel: je kan geen locatievoorkeur ingeven. Je matcht dus met mensen van over de hele wereld, wat niet altijd even praktisch is.”

“Mijn favoriete datingapps zijn Bumble en Hinge. Die zijn gebruiksvriendelijk, en er komen de leukste dates en gesprekken uit voort. OK Cupid is ook oké, maar je moet héél veel vragen invullen als je een profiel aanmaakt.”

Diepgaande gesprekken bij een glas wijn versus small talk

Loes’ favoriete dates zijn trouwens très Parisien - ze gaat het liefst naar bars of cafés voor een glaasje wijn. “Ik vind het een goed teken als je eigenlijk niks doet, maar toch een gezellige tijd hebt met z’n tweeën”, verklaart ze.

Volledig scherm © Alina Sepp

Intussen zit ze over de helft van de challenge en heeft ze al zestien dates achter de rug. De allerleukste was nummer drie. “Ik was met de ‘New Yorker’, zo noem ik hem, iets gaan drinken in een wijnbar. De avond verliep niét volgens plan. Er was onverwacht ook een vriend aanwezig en die kerel was dronken en deed allerlei gênante dingen. (lacht) En toch was het er boenk op. We hebben superhard gelachen, we hebben zelfs samen gezongen en gedanst, en ik ging naar huis met butterflies all over.”

Het dieptepunt was een wandeling doorheen de straten van Parijs. “Hij praatte heel negatief en ik kon echt geen enkel aanknopingspunt vinden voor een fijn gesprek. Het bleef bij smalltalk, terwijl ik dat vreselijk vind. Meestal probeer ik dat te skippen door persoonlijke vragen te stellen of diepgaandere onderwerpen over mezelf aan te snijden.”

Quote Daten is als een loterij: soms is het supersaai en ben je een uurtje verloren, so be it. Loes

“Het klinkt bruut, maar ik had niet verwacht dat ik zo veel saaie dates zou hebben”, zegt Loes nog. “In het verleden praatte ik veel via de datingapps en WhatsApp, zodat ik vooraf wist wat voor vlees ik in de kuip had. Is het iemand met banter, kan hij gevat reageren? Met de challenge heb ik simpelweg geen tijd om eerst twee weken te chatten voor ik op date ga. Met als resultaat dat het weleens kan tegenvallen.”

“Ergens is dat ook een voordeel. Doordat ik vroeger zo lang babbelde met iemand, creëerde ik gigantisch hoge verwachtingen van die persoon en was ik rapper teleurgesteld eens ik hem face to face ontmoette. Nu is mijn visie op dates veranderd. Het is als een loterij: soms is het supersaai en ben je een uurtje verloren, so be it. Maar soms kan het onverwacht ook heel erg plezant zijn.”

“Sommigen vinden het oké, anderen zijn hyperjaloers”

Met de ‘New Yorker’ is Loes nu al enkele keren op stap geweest. Hij heeft geen enkel probleem met ‘haar project’, maar lang niet iedereen reageert even chill. “Ik vind het belangrijk om er eerlijk over te zijn, maar dat blijft ongemakkelijk. Het roept altijd spanning op. De meningen zijn ook wisselend. Sommigen vinden het oké, anderen zijn hyperjaloers. Er was zelfs iemand die me nét niet de huid vol schelde.”

“Persoonlijk vind ik dat het moet kunnen, met meerdere mensen tegelijk daten. Zeker in de beginfase. Maar eerlijk: op den duur is het voor mij wél emotioneel vermoeiend. Met de New Yorker heb ik nu een heel goeie connectie, en ik vind het bijna vervelend dat hij geen graten ziet in mijn challenge. Hypocriet, hé. Dat zegt veel over mijn eigen jaloerse gedachtegang. (lachje)”

Volledig scherm Loes. © Alina Sepp

Over het algemeen ziet Loes veel positieve effecten van haar challenge. Ze is minder angstig en zelfzekerder. “En omdat ik alle dates kan vergelijken, weet ik beter wat ik wil en zijn mijn standaarden daadwerkelijk verhoogd.” Maar het belangrijkste dat ze leerde, is dat acties meer doorwegen dan woorden.

“Dating gaat gepaard met veel onzekerheid. Denk aan een kerel die niets van zich laat horen na een date. Mijn buikgevoel zegt dan al dat er iets scheef zit. Stuur ik na een tijd een bericht en reageert hij kortaf? Dan weet ik dat ik naar mijn buikgevoel moet luisteren en geen excuses meer moet verzinnen voor hem. Als hij het leuk vond, zou hij zélf wel sturen. I don’t take bullshit anymore.”

Loes kan je volgen via Wild Lovers and Wodka. De Instagrampagina staat privé, maar iedereen is vrij om een volgverzoekje te sturen.

