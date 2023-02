Lize (30) toont haar ‘love body’ en verklapt hoe ze zich vrouwelijk en sexy voelt: “Doe dit eens onder de douche”

Oude platen, de beste ijsjes van België en Napolitaan­se pizza: 8 topadres­jes van Stu­Bru-presenta­tor Stijn Van De Voorde

Of het nu met podcasts of voor theater is, muziek blijft de rode draad in het leven van StuBru-presentator Stijn Van de Voorde (45). Momenteel is hij op tour met zijn show For Those About to Rock More, waarin hij vrouwen in de muziekwereld eert. Aan ons tipt hij zijn favoriete lokale adresjes én zijn lievelingsplek in het buitenland. En ook daar zit muziek in.

27 januari