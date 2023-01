Liposuctie, botox en fillers alsmaar populairder. Chirurgen: “Sommige mensen moeten we beschermen tegen zichzelf”

‘Baby botox’ in opmars: je preventief laten prikken tegen rimpels op oudere leeftijd. Experts: “Begin niet té vroeg”

Een jeugdig gezicht, maar het kan hier en daar al een prikje botox gebruiken? ‘Baby botox’ blijkt online een trend waar heel wat mensen zich aan wagen: nu al kleinere dosissen laten prikken voor minder rimpels op je vijfendertigste of veertigste. Drie cosmetische artsen zien de trend ook in ons land, schetsen de voordelen, maar waarschuwen ook voor flagrante gevaren. “We gaan een nieuwe generatie tegemoet die er rimpelloos uitziet, zonder mimiek of persoonlijkheid.”

24 september