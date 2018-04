Lingerielijn van Rihanna is ook voor vrouwen met maatje meer Liesbeth De Corte

30 april 2018

15u58 2 Nina Eerder deze maand schreven we al dat Rihanna van plan is om de lingeriemarkt te veroveren. Nu zijn er ook meer details bekendgeraakt over de nieuwe lijn van de Barbadiaanse schone. De collectie komt binnenkort al uit én is ook voor vrouwen met een maatje maar.

Rihanna heeft op Instagram laten weten dat ze klaar is om haar lingerielijn, genaamd Savage x Fenty, op haar fans los te laten. Exacte releasedatum? Vrijdag 11 mei, vanaf dan is haar collectie wereldwijd beschikbaar. Nog even geduld uitoefenen en binnen twee weekjes is het dus zover.

Tegelijkertijd maakte de superster ook bekend dat haar collectie bedoeld is voor vrouwen in alle maten en vormen. “X staat voor IEDEREEN”, zo staat er te lezen bij het Instagramfilmpje met Audrey Ritchie. “Ik heb hele grote borsten”, zo steekt het plussize model van wal. “Toen ik 13 was, was ik al gezegend met een grote E... Met wie je ook in bed kruipt, je moet trots zijn op je lichaam en je zelf seksueel leren kennen.”

X stands for ALL | MAY.11.2018 | SAVAGEX.com Een foto die is geplaatst door null (@savagexfenty) op 29 apr 2018 om 19:17 CEST

Concreet zal Riri slipjes verkopen in maten tot 3X en beha’s tot 44DDD. Ter vergelijking: in Europese maatjes is dat respectievelijk 54 en 100F. Ideaal dus voor iedereen die niet past in het standaard schoonheidsideaal.