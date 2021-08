Lifestylejournaliste Karlijn Visser legt uit hoe je een ‘holistische thuis’ creëert: “Metaal en droogbloemen zijn een no-go”

Holistisch wonen?

Karlijn Visser: “In de eerste plaats betekent holistisch wonen voor mij zorgen dat je woonomgeving een verlengstuk is van jezelf. Dat het een plek is waar jij volledig jezelf kan zijn, waar je je veilig voelt en kan opladen. Wat je nodig hebt om die ervaring te beleven, is natuurlijk voor iedereen anders. Denk aan bepaalde kleuren, materialen en objecten uit de natuur waar je blij van wordt. In mijn geval is dat een combinatie van natuurlijke materialen zoals hout, wol en rotan met messing en veel groen van planten. Ook ben ik verknocht aan de grote glinsterende agaat in mijn slaapkamer en een stuk versteend hout in de woonkamer.”