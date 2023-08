Lieve en trouwe partners zijn populair op sociale media. Toch heeft ook dit type valkuilen en zo herken je ze

Hij is lief, trouw, aandachtig en kortom: zal er alles aan doen om je gelukkig te maken. Klinkt als het ideale lief? Dat heet dan een golden retriever boyfriend , een populaire soort partner op sociale media. Toch komt ook dit type met enkele rode vlaggen, waarschuwt relatietherapeute Sarah Van Pelt, die de relatie in gevaar kunnen brengen. “Ben jij vaak de ambetante?”

Hij geeft je bloemen, bestelt zonder te vragen je favoriete gerecht en houdt de autodeur altijd voor je open. Daarnaast zijn ook je vrienden en familie dol op hem. Een leuke en gelukkige relatie is namelijk de ultieme missie van een golden retriever boyfriend.

Dat is een sportieve, sociale, lieve en trouwe man én een ontzettend populaire term op sociale media, met zo’n 160 miljoen views op TikTok. Ook de hashtag #goldenretrievergirlfriend kent zo’n 3.5 miljoen views.

Ook in series en films is zo’n golden retriever boyfriend erg geliefd. Denk aan Peeta uit ‘The Hunger Games’, Nate Archibald uit de iconische serie ‘Gossip Girl’ en meer recent Ken uit ‘Barbie’ en Jeremiah Fisher uit ‘The Summer I Turned Pretty’. Allemaal lieve types, die niets anders willen dan hun partner gelukkig zien. Wat kan er dan mis zijn met zo’n zachtaardige hond, euh, man? Relatietherapeute en seksuologe Sarah Van Pelt legt uit.

Lief in de ogen van iedereen, maar daar schuilt iets achter, aldus een relatietherapeut

“Dat een partner lief, loyaal en enthousiast is, maar ook altijd voor je klaarstaat en goed aanvoelt wat je nodig hebt, daar is niets mis mee. Dat zijn mooie eigenschappen”, aldus Van Pelt. “Maar achter die eigenschappen kan een angst schuilen om verlaten te worden of om niet goed genoeg te zijn. De kans dat zo’n man zichzelf dus een beetje verliest in een relatie, is vrij groot.”

“Zijn focus ligt namelijk zo hard op jouw geluk, plezier, noden en verlangens. Hij denkt net niet vooraf al na over wat jij in de toekomst zou kunnen willen. Maar een relatie draait om nog zo veel meer”, zegt ze. Op termijn weet zo’n man op den duur soms niet meer weet wat hij zelf wil en kan hij dus een soort identiteitscrisis krijgen, aldus de relatietherapeute.

Volledig scherm Seksuologe Sarah Van Pelt. © rr

“Op die manier verliest een persoon zijn eigenheid.” En laat net de eigenheid van je partner een relatie leuk, spannend, uniek en mysterieus maken. “Als koppel moet je samen kunnen groeien. Dat gebeurt alleen als jullie af toe discussies hebben omwille van andere visies en belangen, maar dan toch een manier vinden om elkaar tegemoet te komen.”

“Dit is belangrijk voor een goed evenwicht in de relatie en om niet snel op elkaar uitgekeken te zijn”, benadrukt Van Pelt. “Een partner die bovendien gaat voor wat hij wil in het leven en soms zijn zin durft te doen, is ook veel aantrekkelijker, lijkt mij.”

Ze kunnen soms heel heftig reageren op kritiek en vaak zelfs jou alle schuld aanpraten Sarah Van Pelt

Een ander moeilijk gegeven is je omgeving: zij voeden vaak de ongezonde dynamiek die met een ‘golden retriever boyfriend’ komt. “Je familie en vrienden geven zo’n partner vaak heel veel erkenning. ‘Kijk eens wat die allemaal doet voor jou’, hoor je dan. Hierdoor wil je partner je meestal nog meer pleasen.”

“En het maakt het moeilijk om iets te durven zeggen als je je aan dat gedrag stoort”, zegt de relatietherapeute. “Voor de buitenwereld lijkt je lief zo geweldig. Vergis je niet: deze types geven niet alleen, maar krijgen ook heel wat.”

Ook op enige kritiek kunnen deze types heel heftig reageren, benadrukt Van Pelt nog. “Ze halen alles uit de kast voor jou en je bent nog niet tevreden. Zoiets komt dus heel hard binnen en kan gezien worden als een afwijzing.”

“Je dan een schuldgevoel aanpraten kan een golden retriever boyfriend ook goed. ‘Ik had het kunnen weten’, ‘Zie je wel, ik maak je niet gelukkig’ of ‘Ik ben geen goed lief geweest’, hoor je dan. Hierdoor durf je op den duur bijna niks meer te zeggen.” En dat is niet hoe een relatie hoort te zijn.

Zo herken je de rode vlaggen van een ‘golden retriever boyfriend’

Een goede en gezonde relatie draait om de juiste afstand en nabijheid, tipt Van Pelt. “Je moet je eigen ding kunnen doen, zonder dat iemand constant op je lip zit om ervoor te zorgen dat je alles hebt wat je wil. Dat is heel beklemmend.”

Dit kan allemaal signaleren dat het evenwicht in jullie relatie verstoord is Relatietherapeute Sarah Van Pelt

Hoe houd je een ‘golden retriever boyfriend’ op tijd tegen? “Neem de alarmsignalen serieus en luister naar je buikgevoel. Dat zit vaak juist”, tipt Van Pelt. “Het begint vaak met wat lichte irritaties. Voel je dat je tijd voor jezelf tekort hebt? Wil je meer afstand? Kan je bijna niets meer alleen doen en stoort dat je? Dat signaleert allemaal dat het evenwicht in jullie relatie verstoord is.”

“Draait hij ook de situatie zo dat jij uiteindelijke de schuldige bent, als je kritiek hebt? Lijkt het alsof jij de ambetante bent en hij alleen maar de lieve man? Dit duidt op een vastgeroest patroon, waardoor je als koppel niet meer vooruit kan. Als je hiervoor bij iemand terecht wil, kan dat bij een therapeut of psycholoog.”

