Lieve Blancquaert: "Niet geschoten is altijd mis" Evelien Delgouffe

02 september 2018

11u44 0 Nina Elke week geeft een bekende Vlaming ons zijn levenswijsheid mee.

“Als je nooit gáát, niets doet, niets beslist, nooit op de trein stapt … dan zal er nooit iets gebeuren. Angst is een hele slechte raadgever om iets te bereiken en daarom probeer ik er bewust voor te kiezen om te durven en niet bij de pakken neer te zitten.”

“Niet geschoten is altijd mis’ heeft vele interpretaties.

Uiteraard is er een connectie met mijn vak fotografie. Foto’s worden ook geschoten. En dat is niet zomaar op een knopje drukken en klaar. Je moet lef hebben om voluit voor een beeld te gaan en in een situatie een beeld te maken dat anders is of verder gaat dan de doorsneetoerist. Ook wanneer je als reporter een beeld moet maken dat heel erg in de privésfeer komt, moet je daarvoor elke keer lef hebben om die foto te maken.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN