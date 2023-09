Lies Vandenberghe en Griet Vanhees zijn trotse ‘paardenmeisjes’. “Er is niks chic aan stront scheppen”

Ze zijn rijk, verwend en mannen mijden ze liefst. Dat zijn de stereotypes die paardrijdende vrouwen of ‘paardenmeisjes’ oproepen. Kloppen de clichés? VTM-sportanker Lies Vandenberghe en model Griet Vanhees zijn paardenmeisjes pur sang en weten wat die hobby écht vraagt van een mens. “Mijn paarden zijn mijn psychologen.”

Model Kendall Jenner schittert als ‘paardenmeisje’ in de nieuwste campagne van Stella McCartney. Is het dan nu opeens hip om van paarden te houden? Tot nu toe kwam ‘paardenmeisje’ zijn met heel wat vooroordelen. Maar dat houdt VTM-sportanker Lies Vandenberghe en Griet Vanhees, de vrouw van autocoureur Athony Kumpen, niet tegen.

Volledig scherm Kendall Jenner in de campagne. © Stella McCartney

Griet Vanhees (45): “Wat is er mis met graag alleen zijn en zo’n focus hebben?”

“Ik was 6 jaar toen ik met paardrijden begon en heb sinds mijn tienerjaren altijd een paard gehad”, vertelt model en styliste Griet Vanhees. “Nu heb ik er nog twee: Quick en Bolleke, de oude Shetlandpony.”

Volledig scherm © Instagram @grietvanhees

Bij haar weten zijn meisjes die paardrijden allesbehalve verwend. “Wij zijn net doorzetters, liefdevol en ambitieus. Paardensport vergt veel inzet en passie, want vrijwel al je vrije tijd gaat naar de dieren”, aldus Griet. “En wat is er mis met graag alleen zijn en zo’n focus hebben?”

Paarden brengen mij rust, balans en regelmaat. Ik zou niet zonder ze kunnen Griet Vanhees

Lang niet iedereen is in de wieg gelegd om aan paardensport te doen, zegt ze. “Je moet rustig en geduldig zijn. En volgens mij moet je er ook een bepaalde feeling voor hebben.”

Voor Griet is paardrijden de manier om haar hoofd leeg te maken na een drukke werkdag. “Paarden geven mij rust en je krijgt er zoveel liefde en warmte van”, zegt ze. “En ze brengen balans en regelmaat. Ik zou niet zonder ze kunnen. Mijn paarden zijn mijn psychologen. Zij weten alles van mij en voelen alles goed aan. Als ik huil, komen ze me knuffelen. Als ik een slechte dag heb, krijgen ze me toch weer aan het lachen.”

Ze gaat vandaag nog altijd regelmatig paardrijden in het bos. “Ik wil die dieren het best mogelijke leven geven. Ooit moest ik een paard verkopen omdat ik zwanger was en het financieel niet meer aankon. Tot op de dag van vandaag denk ik er soms nog aan. Mijn paarden blijven bij mij tot hun laatste adem.”

Griet heeft ook jaren verwaarloosde en mishandelde paarden opgevangen. “Hen verzorgen kostte me enorm veel geld. Maar ik deed het uit liefde en ook omdat ze dat gewoon verdienden. Ik krijg nog veel aanvragen van mensen die een goede thuis voor hun paard zoeken. Maar ik wil stoppen met de opvang. Mijn hart breekt keer op keer als ik een paard moet afgeven door ouderdom.”

VTM-sportanker Lies Vandenberghe (32): “Eens een paardenmeisje, altijd een paardenmeisje”

“Paardrijden wordt vaak geen ‘echte sport’ genoemd. Plus, het klinkt snel chic en als iets voor verwende nesten, rijkeluismeisjes of filles à papa”, zegt VTM-gezicht en journaliste Lies Vandenberghe.

Volledig scherm Lies Vandenberghe. © Christophe De Muynck

“Het is wel zo dat je op een manege twee soorten mensen hebt. Diegene met veel geld en die met minder. Dat zal altijd een beetje zo blijven, geloof ik. Maar dat heb je in elke sport”, gelooft Lies. “En trouwens: een fancy, geborduurde zadeldoek, de duurste helm of botten maken je niet meteen een goede ruiter. Maar natuurlijk kost een paard hebben wel geld.”

Geloof me, als je voor de eerste keer twee uur op een paard moet zitten, kan je erna haast niet meer wandelen Lies Vandenberghe

Ze vindt het triest dat de term ‘paardenmeisje’ bepaalde mensen van de sport weghoudt. “Ik hoorde hoe jongens vaak aangeraden werden om zo ver mogelijk van paardenmeisjes te blijven. Terwijl het zo’n mooie sport is. Gelukkig zie ik in de manege vandaag wel vaker jongens. Ze zijn nog altijd in de minderheid, maar toch.”

Ja, een sport. Want dat is paardrijden, zegt Lies. “Het paard doet niet alles. Geloof me, als je voor de eerste keer twee uur op een paard moet zitten, kan je erna haast niet meer wandelen. Je rug, buik, armen, benen: je gebruikt al je spieren.”

Volledig scherm Lies Vandenberghe. © Christophe De Muynck

Lies gelooft dat een paardenmeisje net een mooie ziel is. “Paarden vormen je tot een lievere en meer empathische mens. Wie niet van dieren houdt, houdt ook niet van mensen, zei mijn oma graag. Als kind leerde ik zo zorg dragen voor de natuur en voor een levend wezen. Dat leren ze je niet op school. Je leert hoe je een paard opzadelt, maar ook hoe je stront opschept. Dat heb je in geen enkele andere sport. En daar is niks chic aan.”

Ik had zelf géén rijke ouders die me een paard konden kopen Lies Vandenberghe

“Er komt meer bij kijken dan mensen denken”, zegt Lies. “Een paard is geen knuffelbeest. En het voelt enorm veel aan. Men noemt het niet voor niets een edel dier. Je creëert er een heel speciale band mee: je leert elkaars emoties en angsten kennen en moet elkaar kunnen vertrouwen.”

Zo’n 22 jaar later is paardrijden voor het sportanker nog steeds de ultieme vorm van ontspanning. “Ik heb zulke mooie herinneringen aan al die paardenkampen. Ik had zelf géén rijke ouders die me een paard konden kopen. Wel een oma met een eigen boerderij.” Op haar plechtige communie kreeg ze uiteindelijk een eigen pony.

Volledig scherm Lies Vandenberghe en Kyana Dobbelaere, weduwe van cercle doelman Miguel Van Damme. © Benny Proot

Vandaag heeft Lies geen eigen paard meer. Al gaat ze nog altijd regelmatig met vriendinnen rijden aan de zee. “Eens een paardenmeisje, altijd een paardenmeisje”, grapt ze. “Die passie met vrienden delen schept een band. We staan ook op een gelijkaardige manier in het leven, denk ik.”

