Lien (32) viert kerst al zeven jaar alleen. “Ik date nochtans véél. Ben ik te kieskeurig?”

OPROEP. Weet jij al wat je gaat dragen tijdens de kerstdagen? NINA wil jullie opvallende looks zien

Weet jij al precies wat je gaat aandoen tijdens de feesten? Is jouw look typisch voor Kerstmis, of juist allesbehalve dat? Of je nu jong of oud bent, man of vrouw: NINA wil graag de outfits zien die jullie zullen dragen.

17 december