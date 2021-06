Lief voor je lijf én sexy: 10 slipjes van katoen, bamboe en andere ademende stofjes

Zomerdrank­je piquette is verfris­send maar verboden. Wij spraken met een verkoper: “Qua smaak leunt het aan bij cider en kom­bucha”

23 juni Piquette is licht bruisend, laag in alcohol en lief voor het milieu. Toch heb je er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, want tot op heden is het verkopen ervan illegaal in Europa. De mensen achter urban winery Chateau Amsterdam willen daar verandering in brengen. Zij startten een petitie om het drankje legaal te maken én bieden het te koop aan op hun website en in een pop-upbar. Marketingverantwoordelijke Tom Veugen: “Waarom zou je druivenschillen op een afvalberg gooien als je er nog wat mee kan maken?”