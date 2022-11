Lid zijn van de ‘5 a.m. club’ is hype op sociale media, maar zo vroeg opstaan kan ongezond zijn, zegt experte

Vroeg opstaan, wie doet dat nu graag? Toch is het de bedoeling van de ‘5 a.m. club’, een trend op sociale media. Die-hards kruipen daarbij om 5 uur ’s ochtends hun bed uit zodat ze productief aan de dag kunnen beginnen. “Ik heb anders te weinig tijd voor mezelf.” Maar lang niet iedereen is echt gebaat bij zo vroeg uit de veren te zijn, zegt slaapexperte Annelies Smolders.

Sociaal medium TikTok wordt de laatste tijd overspoeld door de hashtag #The5AMClub, die ondertussen al zo’n 109 miljoen keer bekeken is. De nieuwe trend promoot een productieve en inspirerende ochtendroutine. Daarbij moet je wel om 5 uur ’s ochtends je bed uit kunnen, en vooral willen.

Geliefd door Tom Cruise, Michelle Obama, Steve Jobs en Oprah Winfrey

Het idee achter de ‘5 a.m. club’ werd eigenlijk al meer dan twintig jaar geleden geïntroduceerd door de Canadees Robin Sharma. Hij schreef erover in zijn gelijknamig boek, ‘The 5 AM Club’, waarvan wereldwijd al zo’n 15 miljoen exemplaren zijn verkocht.

De gewoonte om zo vroeg op te staan zou volgens Sharma onze prestaties bevorderen, ons helpen om onze doelen en dromen te verwezenlijken en zo bijdragen aan ons geluk. De methode wordt niet voor niets toegepast door grote namen als Tom Cruise, Michelle Obama, Steve Jobs en Oprah Winfrey.

De bedoeling is vaak dat je de vroege ochtendroutine begint met wat sport en vervolgens iets rustigs doet zoals mediteren of in een dagboek schrijven. Als laatste zou je de ontwikkeling van je hersenen moeten stimuleren, door een boek te lezen of een nieuwe taal te leren.

Maar past de routine wel bij jouw ‘chronotype’?

Volgens slaapexperte Annelies Smolders werd de 5 a.m. hype sowieso geïntroduceerd door ochtendmensen. “Maar dat type mensen is beperkt: maar 15 procent van ons kan zichzelf een ochtendmens noemen. Een avondmens zou deze trend nooit willen volgen, laat staan ze kunnen toepassen”, vertelt Smolders.

(Lees verder onder de foto.)

Annelies Smolders.

“Hoe goed de methode van de ‘5 a.m. club’ werkt voor jou, hangt dus af van je chronotype”, zegt de experte. “Een avondmens presteert op school of op het werk beter in de avond dan in de ochtend. Voor een ochtendpersoon is dat andersom. Maar de meeste mensen hebben een neutraal chronotype: zij zouden zichzelf wel kunnen trainen om zo vroeg op te staan. Al moet het dan natuurlijk je ding zijn.”

Quote Als ik nu om 7 uur naar kantoor vertrek, heb ik het gevoel dat ik al heel veel heb kunnen verwezen­lij­ken. Alsof ik een voorsprong heb op de wereld. Francis, Lid van de ‘5 a.m. club’

De slaapexperte zou zelf wel lid van de ‘5 a.m. club’ kunnen worden: zij is een rasechte ochtendmens. “Ik hou van opstaan en dan presteer ik ook het beste. Ik voel me in de ochtenden heel creatief en heel bruisend: zowel bij mijn eerste als mijn tweede boek schreef ik elke ochtend tussen 5 en 7 uur.”

Fan vs. geen fan: “Creëert slaapproblemen”

Online zijn de aanhangers lovend. Francis (34) is ook een ochtendmens en behoort al twee jaar tot de ‘5 a.m. club’. “Door mijn superdrukke agenda had ik te weinig tijd voor mezelf. Als ik nu om 7 uur naar kantoor vertrek, heb ik het gevoel dat ik al heel veel heb kunnen verwezenlijken. Wanneer de meeste mensen opstaan, heb ik al gesport, ontbeten, een boek gelezen of een documentaire bekeken. Je krijgt het gevoel dat je een voorsprong hebt op de wereld. Alleen moet ik wel om 22 uur in bed liggen, om genoeg slaap te hebben.”

Toch is slaapexperte Annelies Smolders geen fan van de trend. “Te veel mensen hebben slaapproblemen. Die ontstaan doordat ze rekening moeten houden met de school- of werkuren of met het uur waarop bijvoorbeeld hun partner, vrienden of ouders opstaan.” Een gehypete routine volgen die niet overeenkomt met jouw chronotype, is om dezelfde reden geen goed idee.

