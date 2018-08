Lichaamstaal liegt nooit: zo weet je of iemand je leuk vindt Margo Verhasselt

22 augustus 2018

07u58

Bron: Well + Good 3 Nina Je bent op eerste date of praat met iemand die je stiekem wel ziet zitten. De gedachte spookt waarschijnlijk door je hoofd: hebben ze een oogje op jou of toch niet? Er is een manier om het te weten te komen zonder dat je er woorden aan vuil moet maken.

In een ideale wereld weten we meteen wat iemands bedoelingen zijn. We moeten niet uren liggen piekeren, een goede vriendin bestoken met 25 sms'en over wat het nu juist allemaal kan betekenen en ook van ghosting (elkaar plots niets meer laten weten) is geen sprake. Vanessa Van Edwards leeft in die wereld. Als lichaamstaalexpert kan ze aflezen wat mensen bedoelen, vaak nog voor ze het zelf beseffen. "Wanneer je amper 30 minuten lang een koffie gaat drinken met iemand stuur je zo'n 800 non-verbale signalen uit," verklapt ze aan lifestylewebsite Well + Good. "Al hebben we vaak niet door dat we ze uitsturen én ontvangen. Weten wat je doet, maakt je sterker."

Er zijn verschillende manieren om subtiele hints te geven aan de persoon die je leuk vindt - en ja, dat kan zonder dat je 100 keer met je wimpers knippert . Het geheim zit in je lichaamstaal. "Eens dat je weet hoe de hints werken, lijkt het alsof je de wereld door een glasheldere bekijkt."

De hoek

We beginnen bij het begin. De positie waarin jij en je partner zich bevinden, zegt veel over jullie interesse in elkaar. Je kan het al opmerken aan kleine details, zoals de plaats naar waar jullie tenen wijzen. "Wanneer mensen genieten van je aanwezigheid, willen ze zo dicht mogelijk bij jou zijn," legt Van Edwards uit. "Een gesprekspartner zal zijn voeten richten naar iemand die ze het leukst vinden, omdat ze onbewust naar die persoon toe willen stappen."

Aanraking

Wanneer iemand zijn gezicht of haar vaak aanraakt, voelt die persoon zich zelfzeker. "Dit geldt vooral voor vrouwen, maar is ook toepasbaar op mannen," legt Van Edwards uit. "Een vrouw speelt vaak met haar haar. Dit laat feromonen vrij, wat de aandacht trekt," gaat ze verder. Mannen proberen via aanrakingen hun testosterongehalte in de verf te zetten. Dit doen we allemaal onbewust.

Wanneer iemand geen interesse heeft, krijg je daarentegen het omgekeerde effect. "Als iemand zich ongemakkelijk voelt, of niet in de mood is om te flirten, dan doen ze dit niet." Heeft iemand een puistje of een ander kwaaltje waar ze niet trots op zijn dan gaan ze proberen de aandacht hiervan weg te houden.

De blik

Het is een open deur intrappen, maar oogcontact vertelt veel over hoe een persoon zich bij jou voelt. "Wanneer iemand interesse in jou heeft willen ze oxytocine aanmaken, beter bekend als het knuffelhormoon," stelt Van Edwards. "Oogcontact is belangrijk bij aantrekking. Wanneer iemand op dezelfde manier naar jou kijkt maak je oxytocine aan, wat je een warm gevoel geeft."

Wanneer het de goede kant opgaat kan een zwoele blik gepaard gaan met een aanraking op de arm of op het been. "Als jullie elkaar niet leuk vinden, is de kans groter dat een van jullie naar beneden kijkt of naar zijn gsm tuurt."