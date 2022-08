Lezen over moord, vrouwenvriendschap of onweerstaanbare liefde? 16 straffe boeken voor de zomer

Het ultieme vakantiegevoel? Helemaal opgeslorpt worden door een heerlijk boek. Of je nu leest op een exotische bestemming, op je cosy terras of in je groene achtertuin: verhalen nemen je hoe dan ook mee naar een andere wereld. Ontspanning dus gegarandeerd. Ook in dit verlengde weekend. Nog op zoek naar een goed boek? Dit zijn de beste 16 verhalen van het moment.

Verdwijningen, thrillers en moorden

Op het verkeerde been

In ‘Kinderspel’ van internationaal bestsellerauteur Paul Cleave komt een goedbedoelde grap van misdaadschrijverskoppel ­Cameron en Lisa Murdoch hen duur te staan. Hun zoon verdwijnt en de Murdochs staan bovenaan de verdachtenlijst. Een razend tempo, een ingenieus plot dat je voortdurend op het verkeerde been zet, geweldige personages én de nodige humor. Cleave doet het weer.

Vriendschap en verraad

Ruth Ware maakte eerder al een fenomenale indruk met haar thrillerdebuut In een donker bos, dat verfilmd wordt door Reese Witherspoon. Ze wordt weleens de Agatha Christie van haar generatie genoemd, en wij snappen waarom. Met ‘De moord in Oxford’ laat ze opnieuw een razend spannende misdaadroman op ons los, met als grote thema’s vriendschap en verraad. Of hoe je je echte vrienden nooit helemaal kent.

Bloedstollend tot het einde

“Een gil doorkliefde de lucht. Had zij gegild of hij, toen hij zijn handen omhoogbracht om zijn gezicht te beschermen? Of was het de auto, die met gierende banden van de weg raakte? Door de voorruit doemde een boom op, de bladeren zwart in de koplampen. Er klonk geknars van metaal en de lampen gingen uit. Daarna heerste er stilte.” Met ‘De Gunst’ levert topduo Nicci French opnieuw een bloedstollende pageturner die je eventjes alle tijd en ruimte doet vergeten.

Vrouwenvriendschap of een onverwacht duo

Chaos en charisma

Ronke, Boo en Simi zijn vriendinnen van Engels-Nigeriaanse afkomst en wonen in Londen. Wanneer de charismatische Isobel bij het vriendinnengroepje komt, lijkt ze het beste in iedereen boven te halen. Maar hoe meer ze zich bemoeit met het leven van de drie vrouwen, hoe meer chaos ze veroorzaakt, en de hechte vriendschap tussen Ronke, Boo en Simi begint barsten te vertonen. ‘Wahala’ is een geestig en scherp boek met een genuanceerde kijk op vrouwenvriendschap.

Ode aan de natuur

Alice struggelt in ‘Het lied van de bijen’ na de dood van haar man om haar bijenboerderij draaiende te houden. Jake kan maar niet in het reine komen met zijn rolstoel. En dan is er nog Harry, die na een aanvaring met justitie zijn leven niet meer op de rails krijgt. Als Alice bijna tegen Jake aan rijdt en Harry wanhopig solliciteert als hulpje op haar boerderij, begint hun ongewone vriendschap. Hartverwarmend verhaal over de kracht van vriendschap en natuur. Voor fans van ‘Daar waar de rivierkreeften zingen’.

Het beste reisboek van het jaar of leven op een minuscuul eiland

De reis van je leven

Toen Monisha Rajesh haar plan aankondigde om rond de wereld te reizen in 80 treinen voor ‘De reis om de wereld in 80 treinen’, werd ze met grote ogen aangekeken. Niet lang daarna stippelde ze zorgvuldig een route uit over de mooiste spoorwegen ter wereld, een onvergetelijke reis die haar van Londen naar de uitgestrekte vlaktes van Mongolië bracht. Het boek werd een relaas over de vriendschappen die ze onderweg sloot en schopte het inmiddels tot ‘beste reisboek van het jaar’ volgens National Geographic.

Dromen, durven, doen

Irwan Droog deed waar de meeste mensen alleen maar van dromen: hij verliet de drukte van de stad om samen met zijn vriendin en hond op een minuscuul, afgelegen eilandje in Noorwegen te gaan wonen. Te midden van de talloze trekvogels en loslopende schapen ziet hij de seizoenen komen en gaan, van noorderlicht tot middernachtzon. In de tussentijd duikt hij in ‘Het huis aan het einde’ de geschiedenis van het eiland en zijn bewoners.

Feestgedruis, stiekeme liefde of een spannende ontmoeting

Victoriaans feestje

Meer dan 40 miljoen exemplaren verkopen in ruim 60 landen, je moet het maar doen. Sophie Kinsella’s geheime recept? Hartverwarmende personages, knotsgekke situaties, en een goeie mix van humor en herkenbaarheid. Ster van haar nieuwste boek ‘De Partycrasher’ is Effie, die op zoek gaat naar een schat uit haar kindertijd in het victoriaanse landhuis dat ze haar thuis mocht noemen. ­Alleen is daar nét een feestje aan de gang ...

Onverwachte ontmoetingen

Als je weet dat bestsellerauteur Jill Mansell elk van haar 30 boeken met een ouderwetse vulpen schreef, weet je dat je met een romantische ziel te maken hebt. ‘De zomer van je leven’ vertelt het verhaal van Amber en Lachlan, die als tieners in hetzelfde pleeggezin terechtkwamen. Nu, als volwassenen, is hun band sterker dan ooit. Maar Amber heeft een geheim: ze is verliefd op Lachlan. En ze weet dat het nóóit kan werken.

Red de romantiek

De nieuwe romcom ‘Liefde op het tweede gezicht’ van de auteur van ‘The Hating Game’ vertelt het verhaal van Ruthie, de tijdelijke manager van de Providence Luxury Retirement Villa. Zij is van plan om de nieuwe eigenaar te laten zien wat ze kan. Maar dan rijdt Teddy Prescott, de zoon van de eigenaar, op zijn ronkende motor haar leven binnen. Een verwend en onverantwoordelijk rijkeluiszoontje, concludeert Ruthie. Onuitstaanbaar, maar ook ... onweerstaanbaar.

Intriges van eigen bodem

‘De tijdontkenner’: Man in midlifecrisis

‘Op een dag word je wakker en ben je de man die je nooit had willen zijn.’ Journaliste Ilse Ceulemans schreef een meeslepend verhaal over een man die de grip op zijn identiteit kwijt is, of die misschien wel nooit heeft gehad.

‘Hebben en Zijn’: Verslaafd aan het leven

Le nouveau Verhulst est arrivé. Na een fataal auto-ongeluk ­bevindt Malodot zich tot zijn verbazing in een kliniek waar hij eerst moet zien af te kicken van het leven alvorens hij volkomen dood kan zijn. Mislukt hij hierin, dan moet hij zijn hele bestaan opnieuw ondergaan, van begin tot eind, op exact dezelfde manier. Met een bont gezelschap van lotgenoten heeft hij groepstherapieën en hij voert individuele gesprekken met een raadselachtige Counselor, die hem ertoe probeert te bewegen die vuile verslaving aan het leven af te zweren. Verhulst werpt in geestige en fraaie bewoordingen licht op onze eindigheid.

Straffe familieperikelen en een onverwacht huwelijksaanzoek

Boordevol geheimen

Postume uitgave van Lucinda Riley, auteur van de succesreeks De zeven zussen, die vorig jaar overleed aan de gevolgen van kanker. ‘De geheimen van de kostschool’ speelt zich af op een kleine, exclusieve kostschool in Norfolk. Wanneer hier een leerling dood wordt aangetroffen, gaat het volgens het schoolhoofd om een tragisch ongeval. Alleen is de politie daar niet zo zeker van ...

‘Violeta’: een episch verhaal

Isabel Allende is terug, en hoe. Na het grote succes van Bloemblad van zee pakt ze ­opnieuw uit met een grootse, meeslepende historische roman die ze deels op haar eigen geschiedenis baseerde. Violeta del Valle komt ter wereld op een stormachtige dag in 1920, als eerste meisje in een gezin met vijf onstuimige broers. Haar leven wordt vanaf het begin gekenmerkt door buitengewone gebeurtenissen. De schokgolven van de Eerste Wereldoorlog zijn nog steeds voelbaar als de Spaanse griep de kusten van Zuid-Amerika bereikt, bijna precies op het moment van haar geboorte. Dankzij de vooruitziende blik van haar vader zal het gezin ongeschonden uit deze crisis komen. Maar algauw volgen er nieuwe problemen ...

‘Zijn enige vrouw’: Ghana voor beginners

Voor Afi Tekple voelt het leven klein. De jonge naaister woont in een dorpje in Ghana met haar moeder, een weduwe, en ze brengt bijna al haar tijd door in het huis van haar oom Pious met zijn vrouwen en kinderen. Een onverwacht huwelijksaanzoek van de rijke familie van Elikem Ganyo, een man die ze amper kent, lijkt daar verandering in te brengen. Ze zegt ja, maar Elikem is niet de gedroomde partij die hij lijkt te zijn. Peace Adzo Medie is lector vrouwenrechten en internationaal recht aan de universiteit van Bristol. Haar eerste roman werd door onder andere The New York Times als een van de beste debuten van het jaar verkozen.

‘Toen wij vogels waren’: Sprookjesachtig debuut

Betoverende roman over hoe verdriet altijd in balans kan zijn met hoop, van een nieuwe stem aan het literaire firmament. Darwin is nog maar net aangekomen in Port Angeles als hij daar een baantje vindt als grafdelver. Hij heeft zijn moeder en het rastafarigeloof achter zich gelaten om zijn fortuin te zoeken in de grote stad. Hier moet ook ergens zijn vader wonen, en Darwin heeft goede hoop dat hij hem in de drukke straten tegen het lijf zal lopen.

