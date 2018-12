Leven met een autismespectrumstoornis, hoe doe je dat? “Mensen met autisme kunnen zo dapper zijn” Geertrui Mayeur

02 december 2018

14u26

Bron: NINA 0 Nina Kristiaan, Wendy en Oliver hebben ASS, een autismespectrumstoornis. Los van de diagnose is het vooral hun doorzettingsvermogen dat hen bindt. “Laat je niet definiëren als beperkt, maar als uniek”. Ze leven en werken zoals mensen zonder stoornis, maar het is niet altijd gemakkelijk.

Kristiaan Rossaert (36)

test apps, sites en programma’s bij Belfius

“Als ik communiceer met anderen, weet ik nooit echt zeker hoe dat moet. Ik ben bang om ongepaste dingen te doen of te zeggen. Nieuwe situaties of onverwachte gebeurtenissen, zoals de trein naar het werk die vertraging heeft, zijn tamelijk stresserend en hebben een grote invloed op mijn dag. Gesprekken met meerdere mensen bijeen vergen veel energie en bovendien is mimiek voor mij moeilijk te begrijpen. Omdat ik meer zie en opneem dan een ‘normaal’ mens, verlies ik soms het overzicht en treed ik te diep in detail, maar die gave komt me dus net heel goed van pas in mijn job.”

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN