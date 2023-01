Leven in je badjas? Zalig, maar de ultieme bron voor bacteriën. Dit is hoe vaak je hem echt moet wassen

Ah, de badjas. Hij is zacht, warm en comfortabel en als we nooit meer naar buiten moesten, dan zouden we er haast in leven. Maar al ooit stilgestaan bij hoe vaak je die moet wassen? Want ook bacteriën vertoeven er even graag in als jij.

Onmisbaar in de kledingkast en tot ver buiten de badkamer: de badjas. Volgens een recent onderzoek van de Britse detailhandel Marks & Spencer zou meer dan een derde van de Britten in het bezit zijn van minstens twee badjassen. Daarbij zou 31 procent er elk jaar een nieuwe kopen, vooral in de maanden oktober tot december. Maar wist je dat het ook een belangrijke verzamelplek van bacteriën is?

Of hij nu uit badstof, katoen, zijde of satijn bestaat, je hangt je badjas best niet zomaar terug aan een haakje. Het veelvuldige contact met je huid, zweet en ander vocht laat immers zijn sporen na, vertelt textielexperte Siobhan Hayman aan de Britse krant The Independent. Bovendien bestaat een badjas vaak uit dezelfde stof als een handdoek. Dat geeft je al een hint over hoe vaak dat geliefde kledingstuk best in de was gaat.

Een vuile onderbroek trek je toch ook niet opnieuw aan?

De ideale wasfrequentie? Dat is na zo’n drie à vier keer dragen, zegt Philip Tierno, microbioloog en patholoog aan de Amerikaanse universiteit NYU. Voor veel mensen betekent dat in de praktijk: om de twee of drie dagen, afhankelijk van de staat van je kamerjas en hoe vaak je hem draagt.

“Je zal niet ziek worden als je je badjas pas na een week of twee in de was smijt”, zegt Tierno. “Maar je trekt een vuile onderbroek toch ook niet opnieuw aan nadat je jezelf gewassen hebt?”

Die ideale wasfrequentie kan natuurlijk variëren. Als je je badjas bijvoorbeeld ook draagt tijdens het koken, dan is de kans groot dat er wat spetters op belanden. In dat geval was je hem best vrijwel meteen. Ook als je ziek bent, raden experts aan om een badjas eerder te wassen, om alle slechte bacteriën te doden.

Hoe was je je badjas dan best?

Bacteriën gaan pas dood als je je badjas bij zo’n 40 graden wast, zegt Hayman. 30 graden kan ook, als je de badjas minder frequent draagt. Wil je de badjas graag zo lang mogelijk zacht en fluffy houden, dan steek je hem best niet in de droogkast. Gewoon laten drogen aan de lucht is beter, want net zoals een handdoek verliest een kamerjas na elke wasbeurt en toer in de droogtrommel wat vezels, wat hem uiteindelijk minder zacht maakt.

Om misverstanden te voorkomen en er zeker van te zijn dat je je badjas op de correcte manier wast, volg je best de instructies op het waslabel. Zeker bij kamerjassen uit delicatere stoffen zoals zijde of satijn. Een belangrijke standaardtip: was lichte en donkere kleuren apart. Je zou namelijk niet willen dat je favoriete rode badjas ineens alles roze kleurt.

