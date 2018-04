Letsgonina! Dit zijn de spelregels Margo Verhasselt

07 april 2018

10u05 0 Nina Geen kilo's die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Moet lukken, niet? Om die 21 dagen zo smooth mogelijk te laten verlopen hebben we enkele spelregels gemaakt!

Een gezond plan rust op een gezonde basis. We leggen geen strikte regels op, maar geven je een paar handige richtlijnen die dit plan beter kunnen doen werken.

1 Eet zo vaak je kan vers en gezond.

Dat hoeft niet macrobiotisch, veganistisch of light te zijn. Lekkere ingrediënten die het seizoen volgen zijn helemaal prima.

2 Drink veel ... water.

We hebben Tournée Minérale al gehad, dus nee, alcohol hoeft niet geschrapt. Hou je wel aan de gezonde richtlijnen. Niet meer dan drie eenheden per dag en liefst maximaal zeven per week.

3 Slaap lekker.

Haal die smartphone 21 dagen uit de slaapkamer. Ook laptops en tablets slapen in de woonkamer. En probeer naar bed te gaan als je voelt dat je moe bent, dat kan dus gerust een uur vroeger zijn dan normaal.

4 Beweeg.

Sport je al? Fijn zo, blijven doen. Maar ook alledaagse beweging is goed. Probeer die deze 21 dagen op te drijven door met een toestel of gewoon op je gsm je beweging te tracken. Gratis apps zoals Moves, Google Fit of Pacer zijn al prima. 10.000 stappen per dag zijn een gezonde richtlijn, maar wel erg veel. Kom jij maar aan 2.000? Probeer er dan elke dag eens 500 meer te zetten.

5 Volg.

21 dagen elke dag onze tip op nina.be. Dagje gemist? Doe er gewoon twee op één dag. En na de 21 dagen begin je gewoon opnieuw of kies je een paar favorieten die je vanaf nu aan je dagelijkse routine toevoegt.