Let’s go green! Bij deze Vlaamse restaurants bestel je de lekkerste plantaardige gerechten

Wil jij het nieuwe jaar ook goed starten door meer plantaardig te eten? De beste manier om daarin te slagen, is haalbare doelen stellen. Zo hoef je niet volledig vegan te worden maar kan je wel af en toe kiezen voor een maaltijd zonder vlees. Daar hoef je tegenwoordig zelfs geen keukenprins(es) meer voor te zijn. Slimme bestellers kunnen honderden plantaardige gerechten aan huis laten leveren. En je bent niet alleen: plantaardige gerechten doen het al langer goed op Takeaway.com. Het afgelopen jaar waren meer dan een op de vier bestellingen vegan of vegetarisch. Plantaardig eten is dan ook gezond, duurzaam en superlekker. We helpen je graag op weg met onze favoriete adresjes op Takeaway.com.

1. Plantbeest by Tartelies - Antwerpen

In dit Antwerps restaurant zijn alle lekkernijen 100 procent plantaardig. De chefs bewijzen er hoe divers de veganistische keuken kan zijn. Ga op culinaire wereldreis met gerechten als dahlsoep, chili sin carne en risotto. Ook voor de portemonnee hoef je het trouwens niet te laten. Voor amper 15 euro wordt er een hoofd- én nagerecht aan jouw voordeur geleverd.

2. Mo Mo - Brussel

Onze hoofdstad is een smeltkroes van smaken en culturen. Bij Mo Mo ontdekken gastronomische avonturiers de rijke smaken van Tibet. Hun specialiteit is (zoals de naam reeds doet vermoeden) de ‘momo’: een veganistische dumpling die zowel gestoomd als gebakken wordt. Voor een extra frisse en lichte toets is de salade met mini-momo’s een aanrader. Ideaal om de feestdagen mee te verteren.

3. Falafel Top - Leuven

Falafel is een basisproduct in de vegetarische keuken. Deze knapperige kikkererwtenballetjes zijn voedzaam, veelzijdig en verrukkelijk. Bij het Leuvense Falafel Top serveren ze de Libanese lekkernij in een schotel of tussen een broodje. Je combineert ze met veganistische, Midden-Oosterse lekkernijen als hummus en baba ganoush.

4. Fitchen - Gent

Take-away hoeft niet ongezond te zijn. De twee Gentse Fitchen-restaurants specialiseren zich bijvoorbeeld in ‘fit fast food’. Ideaal voor de (gelegenheids-)atleet die zonder schuldgevoel wil genieten van iets lekker makkelijks. Naast bowls met vis, kip en vlees (proteïnen, je weet wel) biedt het restaurant ook enkele smaakvolle, vegetarische alternatieven aan. Die bestaan uit veel verse groenten en vezelrijke producten zoals quinoa, rijst, krokante tofu en een verrassend plantaardig sausje.

5. GooDiees by Impala’S - Mechelen

Een bordje rijst of pasta gaat er altijd vlot in. Dat weten ze ook bij het Mechelse GooDiees by Impala’S. Hier bestel je rijst- en pastagerechten met een heerlijke saus naar keuze. Ook voor de vege- en flexitariërs staan er drie fantastische sauzen op het menu: groenteroomsaus, curryroomsaus en een tomatensaus met Afrikaans pikant. Welke zullen we vanavond eens bestellen via Takeaway.com?

6. Simone’s Kitchen @ Good Food Institute - Antwerpen

Haute cuisine aan je voordeur. Dat is waar Simone’s Kitchen @ Good Food Institute voor staat. Het Antwerps restaurant levert verfijnde vegan gerechten aan huis. Voor de grote honger bieden ze ook een (verrassend betaalbaar) driegangenmenu aan. Deze uitgebreide maaltijd wordt bereid met tientallen veganistische smaakbommetjes. Onder meer miso, rode biet, vegan pesto en filodeeg tekenen present!

7. The Vexican - Leuven

“Mexico, oh land van al mijn dromen.” Met die woorden bejubelde Zangeres Zonder Naam het land van sombrero’s en gitaarmuziek. En daar zal hun uitmuntende keuken ook wel voor iets tussen zitten. Bij het Leuvense The Vexican distilleren ze die typische, Mexicaanse smaken tot vegetarische lekkernijen. Het resultaat: verrassende, pittige schotels als chili sin carne en nacho’s Alfonso. Olé!

8. Veganwaf - Brussel

Volgens Jeroen Meus bevat een klassieke Luikse wafel zowel eieren, melk als boter. Bij Veganwaf zijn ze het daar niet mee eens. Hier bakken ze zachte, veganistische wafels. 100 procent plantaardig, 100 procent onweerstaanbaar! Zoals het hoort worden ook deze exemplaren geserveerd met talloze toppings. Aardbeien, chocoladesaus, esdoornsiroop,... Laat je maar eens goed gaan!

