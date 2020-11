Let op voor deze red flags: dit zijn volgens Leen Dendievel de 10 grootste relatievalkuilen

Actrice Leen Dendievel ken je van haar rollen in ‘Thuis’ of ‘Everybody Happy’ van Nic Balthazar, maar daarnaast is ze ook assistent-psychologe en schrijft ze boeken over psychologische thema’s zoals liefdesverdriet en angst. Naar aanleiding van de lancering van de miniserie ‘The Undoing’ op Streamz, waarin een therapeute (vertolkt door Nicole Kidman) met haar gezin in een web van leugens en bedrog terechtkomt, kaart Leen de 10 belangrijkste ‘red flags’ aan voor koppels. Oftewel: de valkuilen die in elke relatie roet in het eten kunnen gooien.

Leen Dendievel: “In ‘The Undoing’ komen heel wat belangrijke relationele pijnpunten naar boven waarvan je denkt dat Grace – als alwetende therapeute – ze wel zal opmerken, maar niets is minder waar. Ze kan de relationele problemen bij andere koppels goed aanduiden, maar slaagt er niet in om de puzzelstukjes van haar eigen huwelijk samen te leggen.” Deze tien valkuilen kan je zelf gemakkelijk omzeilen:

1. Gebrek aan communicatie

Als je geen kans krijgt om open te communiceren met je partner, dan is dat absoluut een rode vlag. In een relatie moet je alles kunnen uitspreken. De waarheid kan hard zijn, maar als je nu eerlijk bent tegen elkaar kom je later niet voor verrassingen te staan. Uit snel, maar tactvol wat je soms stoort aan je partner en hoe je je daarbij voelt. Blijf ook kritisch voor jezelf: communiceer jij wel op de goede manier? Je kan ook signaleren wat jouw reacties zijn op bepaalde triggers en vanwaar deze komen.

2. Een donker, onbekend verleden

Ken je je partner voldoende? Weet je waar hij/zij vandaan komt? Welke jeugd hij/zij beleefd heeft? Mensen hebben geheimen. Soms om voorzichtig te zijn, maar ook omdat ze zelf een bepaald verleden hebben. Het is daarom heel belangrijk om te weten hoe je partner is opgegroeid. Heel veel dingen die je doet in je leven of in je relatie zijn een projectie van hoe je bent opgevoed en van wat je zelf hebt meegemaakt.

3. Geen geheimen mogen hebben

Geheimen mogen/moeten er zijn! Elk individu heeft eigen, kleine geheimen en fantasieën. Dingen die je misschien liever niet met je partner deelt. En dat is oké, als ze maar geen schade kunnen berokkenen.

4. Denken dat bedrog jou niet kan overkomen

Denk nooit ‘nooit’. Liefde heeft geen vaste vorm, dus bedrog kan er helaas altijd zijn, op welke manier dan ook. Maak afspraken met elkaar: wat gaat voor jou te ver? Wat zou het betekenen als je partner toch over die grens gaat? Maar vergeet niet: van buitenaf is het makkelijk een mening te hebben of je reactie te voorspellen, tot je er zelf voorstaat.

5. Veel seks staat niet gelijk aan een kwalitatieve relatie

Geen of weinig seks hebben met je partner is voor velen een teken aan de wand. Maar seks kan ook een andere manier van communiceren zijn, en kan bedrog zelfs verdoezelen.

6. Evidentie is gevaarlijk

Je relatie gaat goed, dus je bent onoplettend en je beschouwt de ander als een vanzelfsprekendheid. Ga er niet vanuit dat relaties dezelfde vorm blijven hebben: investeer elke dag in elkaar.

7. Manipulatie

Manipuleren is een vorm van (subtiele) mishandeling. Het kan zo subtiel zijn: een uitspraak, een gebaar, op een charmante manier of als ‘grapje’. De personen in deze situatie hebben er vaak geen oog voor omdat het net zo genuanceerd gebeurt.

8. Gebrek aan vertrouwen

Merk je dat je partner geen vertrouwen in je heeft en constant wil weten waar je bent en bij wie je bent? Vertrouwen moet je blijven verdienen. Er kan ook te veel vertrouwen zijn. Als het vertrouwen beschadigd wordt, dan kan het des te moeilijker zijn om dat vertrouwen opnieuw op te bouwen.

9. Onoplettendheid

Het huwelijk tussen Grace en Jonathan is een mooi voorbeeld van een schijnbaar goed huwelijk. Op het eerste gezicht communiceren ze goed, hun seksleven is prima, ze hebben gevoel voor humor… Het is soms moeilijk om in dit soort relaties de rode vlaggen te zien. Blijf dus altijd alert in een relatie. Hou je ogen open, blijf kritisch. Vaak zie je niet wat anderen zien, want liefde maakt blind.

10. Geen tijd meer hebben voor elkaar

Tijd vrijmaken is vaak moeilijk, zeker als je een uitdagend werkschema hebt en/of samen kinderen moet opvoeden. Het leven staat soms in de weg. Wíl je de tijd die je hebt spenderen met je partner, of ga je liever uit met je vrienden? Dat kan natuurlijk, maar als die keuze de bovenhand neemt is het tijd om na te denken. Blijf verbonden met elkaar door in de tijd die je samen hebt bijvoorbeeld te praten of uit eten te gaan.

De HBO-miniserie ‘The Undoing’, met o.a. Nicole Kidman en Hugh Grant in de hoofdrollen, is nu te bekijken op Streamz en Streamz+. Ter gelegenheid van de serie ontwierp Leen Dendievel in samenwerking met het streamingplatform ook een ‘couple card game’ waarmee koppels elkaar beter kunnen leren kennen. De vragen zijn gratis digitaal te downloaden op het Instagramaccount van Streamz, maar zijn ook beschikbaar als Instagramfilter.