Less is more: deze 15 minimalistische tassen geven je outfit meteen een upgrade

Op zoek naar een tas voor elke dag? Vergeet drukke prints en kilo’s blingbing. Je outfit een stijlboost geven doe je het best met een simpele maar chique handtas. We verzamelden vijftien meerwaardegevers voor je outfit, die je binnen enkele jaren nog steeds met plezier om je arm zwiert.

Chique crossbody

Als er één handtas is die absoluut een plek in je tassencollectie verdient, dan is het wel een crossbodytas. Het praktische accessoire kaapt niet zonder reden een vaste plek in de trendlijsten weg. Je draagt hem comfortabel over de borst, spaart je schouders én kan er makkelijk je portefeuille, smartphone en handige extra’s in kwijt.

Knalkleuren zijn dit seizoen een ding, daar kunnen we niet omheen. Maar zoek je een makkelijke passe-partout? Dan is een zwarte, beige of bruine crossbodytas een interessantere keuze. Kijk uit naar stijlvolle details die je handtas een knappe twist geven, zoals een kettingriem of een speels accent aan de voorzijde. Hou je het liever sober? Kies dan voor een tas uit een stevig materiaal: héél wat chiquer dan een ingezakt exemplaar.

Volledig scherm © rv

Chique in de hand

Het was jarenlang not done, maar nu mag het weer: je handtas in de hand dragen. Door het korte hengsel kan je de tas trouwens ook perfect aan je onderarm laten hangen. Ruffles en tierlantijntjes maken dit voorjaar plaats voor strakke, rechttoe rechtaan vormen. Goed voor een instant ladyboss-effect.

Een handtas in zwart, bruin of beige is ideaal om je businesslook te versterken, maar matcht evengoed met je favoriete jeans en sneakers. Simpel én chic. Wedden dat een van deze vijf toppers jouw nieuwe lieveling wordt?

Volledig scherm © rv

Chique naar het werk

Of je nu tijdens je lunchpauze de rust opzoekt in het park of van de ene afspraak na de andere holt: werktassen passen perfect bij onze flexibele werkstijl. Vandaag stop je je laptop, opladers en andere werkspullen in een officetas die gezien mag worden.

En na de werkuren? Dan neem je je tas gewoon mee op restaurant voor het tweede deel van de dag. Laat die suffe laptoptas voortaan dus maar in de kast staan. Werktassen zijn populairder dan ooit.

Volledig scherm © rv

