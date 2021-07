Lesley-Ann Poppe lanceert vegan collectie valse wimpers en wimperlijm

Het Belgische cosmeticamerk ‘Lesley-Ann Poppe', dat in 2016 werd opgericht door de mediapersoonlijkheid, komt met een veganistische collectie valse wimpers op de markt. De lijn bevat vijf verschillende sets herbruikbare wimpers, voor een natuurlijke krul tot voluit dramatische look, die voor 100 procent uit menselijk haar bestaan. Daarnaast komt er ook een veganistische wimperlijm.

Met meer dan 20 jaar ervaring in de beautysector beoogt Lesley-Ann als doel om innovatieve en duurzame producten op de markt te brengen. Haar aanbod omvat 250 verzorgingsproducten en beautytools. “Met de opvallende uitbreidingen van vegan beautyproducten versterken we aanzienlijk ons bestaande aanbod”, aldus oprichtster Lesley-Ann Poppe. “Hiermee zetten we een nieuwe duurzame stap in ons assortiment. We blijven hierbij trouw aan onze huidige prijsstrategie, waarbij we onze beautyproducten aanbieden aan scherpe prijzen.”