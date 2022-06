‘Lelijke’ mode blijft in trek: Aldi lanceert ludieke kledinglijn voor de festivals

De ietwat ‘foute’ collectie past perfect binnen het kader van de ‘ugly fashion’-trend die tegenwoordig hip is bij de jeugd. “Deze trend pas bij onze tijdgeest”, zegt moderedacteur David. “Vroeger schaamden mensen zich voor hun guilty pleasures. Wie foute tv-programma’s volgde, zweeg daarover in alle talen. Iedereen keek zogezegd naar Canvas. (lacht) Nu is dat anders. Door Facebook en Instagram leven we in een visueel tijdperk, waarin we voortdurend posten en op die manier aandacht zoeken. Nu is het bon ton om open te praten over onze guilty pleasures. Of dat nu ‘Temptation Island’ of shoppen bij Aldi is.”