Lekker hè? Zelf gemaakt! Heel wat gastheren liegen tegen het bezoek Ellen den Hollander Margo Verhasselt

08 mei 2018

16u53

Bron: ad.nl 1 Nina Een heerlijke maaltijd afhalen of laten bezorgen en tegen de gasten zeggen dat je het zelf hebt gemaakt? Veel mensen zien daar geen graten in, zo blijkt uit een uitgebreide studie.

Het is verleidelijk: eten bij een restaurant bestellen en vervolgens goede sier maken met die maaltijd bij je gasten. En waarom ook niet, vindt 15 procent van de Nederlanders. Ze veinsden zelf te hebben gekookt. Nog eens 9 procent - dus samen bijna een kwart - deed dat een keertje, biechtten zij op in een enquête die thuisbezorger UberEats uitvoerde ter gelegenheid van het Eurovisie Songfestival.

Zweden lijken het eerlijkst: 12 procent gaf toe weleens te hebben gedaan alsof hij het gekochte eten zelf had gemaakt. Daarna komen ook wij Belgen en de Oostenrijkers: respectievelijk 17 en 16 procent geeft eerlijk toe dit minimaal een keer te hebben gedaan. In de rangorde komen vervolgens de Portugezen met 20 procent, daarna komen de Italianen en de Polen met circa 30 procent. De Spanjaarden blijken het minst eerlijk: 40 procent zag er geen kwaad in te pronken met andermans veren. Het blijft onduidelijk hoeveel mensen dubbel jokken door keihard te ontkennen ooit te hebben gelogen over hun smakelijke eten.

5-secondenregel

Uit dezelfde enquête blijkt verder dat behoorlijk wat mensen voedsel van de grond eten als het is gevallen. De helft van de respondenten zei dat weleens te hebben gedaan, zich beroepend op de 5-secondenregel die voorschrijft dat je iets gewoon nog kunt eten als het niet lang op de grond heeft gelegen. Ook eet iets meer dan de helft van alle Nederlanders geregeld iets dat over de datum is.

Overigens is de kroket veruit favoriet als snack: twee derde van de ondervraagde geeft dat op als lekker tussendoortje. Op plek twee komt de hamburger (48 procent) en op drie kebab en saté (40 procent).