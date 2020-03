Leiden illustraties in schoolboeken kinderen af?

Een nieuwe studie van de Amerikaanse Washington State University claimt dat illustraties in schoolboeken afleiding veroorzaken. Vroeger waren cursussen saai, zonder afbeeldingen of kadertjes. Intussen kwamen er steeds meer illustraties om de aandacht van het kind vast te houden. Maar heeft al die opsmuk wel het gewenste effect? Wij vroegen het aan orthopedagoog en leerkracht orthopedagogie Steven Gielis.

Illustraties, kaders en afbeeldingen zijn geen goed idee, daarover is de studie duidelijk. Ze veroorzaken afleiding en hebben een negatief effect op de leerprestaties van leerlingen. Is dat effectief zo bij elke afbeelding? “Kinderen kunnen de leerstof beter onthouden als die vergezeld wordt door een afbeelding”, zegt orthopedagoog Steven Gielis. “In vaktermen heet dat het picture superiority effect. Afbeeldingen worden in een ander deel van onze hersenen opgeslagen en dat zorgt ervoor dat we de geziene leerstof sneller kunnen oproepen tijdens een test of examen.”

Een pluspunt is dat ons geheugen concrete dingen beter kan onthouden dan abstracte. “Als je het woord ‘boom’ ziet staan, moeten de hersenen daar eerst een beeld van vormen. Is er al een beeld toegevoegd, dan moet je minder moeite doen om te begrijpen wat er staat”, zegt Gielis. “Daarom is het ook zo belangrijk dat cursussen en werkboeken, zowel in het lager als op de hogeschool, duidelijkheid scheppen.”

Overkill

Je kan een beeld dus makkelijker onthouden dan pure tekst. “Ik raad mijn hogeschoolstudenten altijd aan om te leren aan de hand van mindmaps en schema’s met een belangrijke plaats voor afbeeldingen”, benadrukt Gielis. “Anderzijds is een overkill ook niet ideaal, wanneer er afbeeldingen worden toegevoegd die weinig te maken hebben met de leerstof. Kinderen kunnen maar een bepaalde hoeveelheid informatie opnemen. Niet-relevante afbeeldingen veroorzaken afleiding.”

Wat als je moet kiezen tussen een tekst zonder afbeeldingen en een tekst met niet-relevante afbeeldingen? “Die keuze is simpel”, verzekert Gielis. “Een tekst zonder afbeeldingen wordt nog altijd sneller opgenomen door ons geheugen dan eentje met niet-relevante afbeeldingen. Bij dat laatste word je afgeleid, waardoor je langer moet studeren.”

