Lego voor volwassenen of wegdromen met Magritte: 5 tips voor een weekend dat inspireert en rust geeft

Het laatste weekend van de herfstvakantie is er eentje om rustig uit te blazen. En om je brein nog een laatste keer te voeden voor je weer in de ratrace stapt. Een boekenfestival bezoeken, op een dromerige expo rondstruinen of spelen met lego: vijf tips voor een zen en inspirerend weekend.

1. Boekenweelde

Wordt het LEES! in Antwerpen of 9000 Boeken in Gent? Met twee boekenfestivals dit weekend wordt de Vlaamse lezer rotverwend. Onze leestip: ‘Niets ontgaat ons’ (22,99 euro, Mozaïek) over het noodlot dat toeslaat aan de Waddenzee.

Meer info: 9000boeken.be, lees-hetboekenfestival.be.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Frances Driessen

2. Surreële ervaring

Je zou kunnen zeggen dat we in surreële tijden leven. Maar dé meester van het surrealisme is en blijft René Magritte. Na Dalí en Van Gogh krijgt nu ook de Brusselse kunstenaar een 360° expo met hoogtechnologische projecties van 160 van zijn belangrijkste werken. Op Inside Magritte komt zijn hele leefwereld tot leven. De pijpen, vogels, appels, wolken, ogen, klokken, bolhoeden ...

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rv

Al zijn droomelementen en de absurde combinaties die hij ermee maakt en die hem tot over de hele wereld roem opbrachten, zijn in overvloed aanwezig. De expo was al in Milaan en Firenze te zien, maar doet nu La Boverie aan. Het Luikse topmuseum heeft een paar gesigneerde Magritte-schilderijen in zijn collectie en toont die ook aan het publiek. De ideale gelegenheid om nog eens de taalgrens over te steken en geraakt te worden door het immense oeuvre van Magritte.

Vanaf 6 november in Luik. Meer info: expo-insidemagritte.com.

3. Bouwen met lego

En dat hou je deze keer niet voor je kinderen of kleinkinderen, maar helemaal voor jezelf. Lego biedt sinds vorig jaar ook sets voor volwassenen aan en die zijn een doorslaand succes. Je wordt er zen van en het stimuleert je creativiteit. Tijd voor blokjes!

179,99 euro, meer info: lego.com.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rv

4. Ga naar de maan

Die ruimtereis is niet voor meteen, maar in de Antwerpse WM Gallery kan je kennismaken met ‘Man In Space’. Dat is een levensgrote replica van ‘Fallen Astronaut’, het enige sculptuur op de maan dat gemaakt werd door een Belg. Ook op Lichtfestival Gent, van 10 tot 14 november, is een maan te spotten.

Meer info: wmgallery.be - lichtfestivalgent.be.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rv

5. Goede buren

De Belgische Pommelien Thijs en de Nederlandse Jaap Reesema scoorden een monsterhit met ‘Nu Wij Niet Meer Praten’. Op 6, 19 en 21 november geven ze drie exclusieve concerten met eigen werk én bekende nummers die ze in een Nederlandstalig jasje stopten.

Tickets via gracialive.be.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Pommelien & Jaap. © rv