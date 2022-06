Leger des Heils verkoopt peperdure schoenen gedragen door daklozen en uit zo kritiek op Balenciaga

Doet elke crème wat hij belooft? 2 experts vertellen voor welke beautyin­gre­diën­ten je beter uitkijkt

In een wereld waarin ‘clean beauty’ hoogtij viert, is het steeds moeilijker te bepalen wat je mag smeren en wat niet. Maar is het allemaal zo zwart-wit? Onderzoeksarts Jetske Ultee en ervaringsdeskundige Tiffany Masterson lichten toe welke ingrediënten je het beste vermijdt. “Parfum is agressief en neemt de plek in van ingrediënten die net wél goed zijn voor de huid.”

5 juni