Leger des Heils verkoopt peperdure schoenen gedragen door daklozen als kritiek op luxemerk Balenciaga

In korte broek gaan werken? Dankzij de tips van mo­de-ex­pert Hilde draag je de bermuda op een stijlvolle manier

Deze zomer zijn we kort van stof: een short of een bermuda doen het allebei uitstekend op warme dagen. Combineer jij ze graag met een top in dezelfde kleur of een bijbehorende blazer? Of verkies jij een meer sportieve look? Mode-expert Hilde Geudens shopte de mooiste combinaties bijeen.

29 mei