Leeuwenkuil-ondernemer Luc Van Mol neemt met zijn kledingketen The Fashion Store over MV

27 maart 2018

12u39

Bron: eigen berichtgeving 0 Nina De holding boven multimerkenketen ZEB is op overname-pad. Na de overname van Waalse keten PointCarré vorig jaar worden nu ook de 7 winkels van The Fashion Store opgenomen in de groep, onder leiding van ondernemer Luc Van Mol, bekend van 'Leeuwenkuil'. Daarmee wordt de groep boven ZEB één van de grootste fashionretailers in België.

"Met de overname van The Fashion Store willen we onze positie in de fashionmarkt verder versterken," aldus Luc Van Mol, CEO van ZEB, "We zien enorme opportuniteiten om een nieuwe doelgroep te bereiken. Daar waar ZEB vooral de jonge en zeer trendbewuste klant aantrekt, spreekt The Fashion Store een actief maar matuurder publiek aan, dat stijlvol en eigentijds gekleed wil gaan. Op die manier hebben we als groep een heel groot klantenbereik."

Na de overname is het de bedoeling dat de drie enseignes naast elkaar blijven bestaan. Net als voor ZEB en PointCarré zijn er ook voor The Fashion Store nog expansieplannen en staan een aantal nieuwe winkels op de agenda.

Belgische markt

De dagelijkse leiding van de keten zal in handen blijven van het huidige management van The Fashion Store, en ook het behoud van de 90 jobs is verzekerd.

Luc Van Mol hoopt met deze overname de Belgische markt beter te kunnen bedienen. ‘The Fashion Store heeft dezelfde troeven als de ZEB en PointCarré winkels.’ Zo kiezen de drie enseignes resoluut voor locaties op grote invalswegen, voor een multimerken aanpak en een zeer hoge aandacht voor klanttevredenheid en service.