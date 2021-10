Laura Tesoro is ambassadeur van Rode Neuzen Dag: “Speciaal? Zo zie ik mezelf niet. Ik probeer constant iedereen te overtuigen van mijn kunnen”

Laura Tesoro werd bekend dankzij The Voice, vertegenwoordigde ons land op het Eurovisiesongfestival en is nu ambassadeur van Rode Neuzen Dag. Op bepaalde vlakken in haar leven is ze precies waar ze wil zijn, maar er is nog plek voor grote dromen. En die laat ze niet tegenwerken door de negatieve invloeden die ze krijgt via sociale media. “Ik geef negatieve opmerkingen dikwijls een ‘like’ om te laten zien dat ik ze gelezen heb. Ze blijven mij bij, maar ik probeer er tegelijk ook uit te leren.”