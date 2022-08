Laura (19) over haar beachbody. “Ik vind het vreselijk als ik de knoop van mijn broek niet meer dicht krijg”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte bikinibody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een bikinibody. That’s it . Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Laura (19) in badkleding. Ze heeft de neiging om zichzelf te vergelijken met mensen in haar omgeving en op sociale media, wat haar onzeker maakt. Ze vertelt hoe ze dat probeert los te laten. “Als ik andere meisjes zie met fijne, elegante schouders kan ik echt jaloers zijn.”

Voor onze zomerreeks ‘Mijn beachbody’ trok NINA naar de Belgische kust. We fotografeerden mannen en vrouwen, en spraken met hen over alles wat ze mooi vinden aan zichzelf. De boodschap mag duidelijk zijn: m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, ’t maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

Voor Laura naar het strand kwam, heeft ze duidelijk nagedacht over haar outfit (en misschien naar ‘Rood’ van Marco Borsato geluisterd). Zowel haar nagellak, bikini en zijden sjaaltje hebben namelijk dezelfde kleur: rood. “Ja, ik ben wel bezig met mijn uiterlijk”, geeft ze meteen toe. “Maar dat komt vooral uit een plek van onzekerheid.”

Hoewel Laura kan concurreren met de babes uit de ‘Baywatch’-films, zit ze niet zo goed in haar vel. “Dat komt omdat ik enorm de neiging heb om mezelf te vergelijken met anderen”, zegt ze met een zachte stem. “Ik weet dat het niet gezond is, maar het is sterker dan mezelf. Veel mensen maken zich hier schuldig aan, denk ik.”

“Het klinkt misschien gek, maar mijn schouders zijn voor mij een doorn in mijn oog. Ik vind ze ... (zoekt naar woorden) te rechthoekig, te gespierd, te groot. Als ik andere meisjes zie met fijne, elegante schouders kan ik echt jaloers zijn. Dat komt sowieso door mijn lichaamsbouw, maar ook doordat ik veel sport. Ik speel namelijk al acht jaar basketbal. Toch zou ik dat nooit opgeven. Ik doe het veel te graag. De sfeer en ambiance in ons team is geweldig, en de andere speelsters zijn na al die jaren goeie vriendinnen geworden.”

“Daarnaast heb ik een haat-liefdeverhouding met mijn buik. Vandaag ziet die er goed uit. (lachje) Maar wanneer ik ongesteld ben, voel ik me opgeblazen. Het is zo erg dat ik dan de knoopjes van sommige broeken niet meer dicht krijg, terwijl ik er anders wél in pas. Vreselijk. Dat is zo’n typisch vrouwenprobleem waar mannen geen last van hebben, hé.”

“Ik hou van mijn benen”, zegt Laura. “Die zijn sterk en gespierd, maar toch slank. Mijn gezicht vind ik ook mooi. Zowel mijn ogen als mijn neus en oren zijn klein en fijn, en in proportie. (lacht) Het klinkt onnozel, maar ik vind dat belangrijk.”

“Het allermooiste vind ik daarentegen mijn haren. Omdat ze licht golvend zijn, kan ik er werkelijk alle kanten mee uit. Wil ik wildere krullen? Dan hoef ik gewoon mijn krultang boven te halen. Maar evengoed kan ik mijn lokken makkelijk stijlen. Ook de kleur vind ik fantastisch; zolang ik niet grijs word, zal ik mijn haren nooit laten kleuren. Dat hoeft ook niet. In de zomer worden sommige lokken wat lichter, dus dankzij de zon krijg ik al natuurlijke balayages.”

Volledig scherm Laura. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

“Mijn borsten vind ik eveneens oké. Al is dat niet altijd zo geweest. Vroeger waren die een pak kleiner, terwijl al mijn vriendinnen grotere borsten hadden. Dus zij kregen toen alle aandacht van de jongens. (lacht) Gelukkig is dat op het einde van de puberteit nog in orde gekomen. Nu ben ik er wel tevreden over.”

Laura is dus best tevreden met haar lichaam, al focust ze vooral op de zaken die haar onzeker maken. “Gelukkig heb ik lieve vrienden die me vaak complimentjes geven. Dat doet deugd”, zegt ze met een glimlach. “Zelf probeer ik te minderen met sociale media. Vooral Instagram is vergif, daar zie je zo veel foto’s die fake zijn. Ik vergelijk mezelf dan met de meisjes op Instagram, maar ik ben écht. Ik ben niet gefotoshopt. Ik probeer me er dan aan te herinneren dat het geen zin heeft om me te vergelijken met die perfecte, bewerkte lijven. Ik kan mezelf niet veranderen, dus streven naar onrealistische ideaalbeelden is tijdverspilling.”

Volledig scherm Laura. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

