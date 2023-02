Lastminutetips om te ontsnappen tijdens de krokusvakantie? Deze 3 Nederlandse steden zijn een must

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dordrecht is de oudste stad van Nederland en de thuishaven van een geweldige plek: Villa Augustus. Het is sowieso leuk struinen door het historische centrum met leuke winkeltjes, maar in de onmiddellijke omgeving zitten zeker ook nog een aantal must-visitplekken.

Rondje Natuur

Op tien minuten rijden van Dordrecht ligt Nationaal Park De Biesbosch. Het is het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa, met jungleachtige bossen, kronkelende kreken en wandelpaden. Het getij, dat in verschil soms wel kan oplopen tot 80 centimeter, ontstaat doordat het water van de Rijn en de Maas door de Biesbosch via het ­Haringvliet naar zee stroomt. Werkelijk ­iedereen vindt er wel een activiteit naar zijn zin. Vogels kijken, varen, wandelen, ­fietsen, kamperen, een expositie ­bezoeken ... Een unieke natuurparel met honderden dieren- en plantensoorten.

Meer info vind je op np-debiesbosch.nl

One night in Villa Augustus

Volledig scherm Villa Augustus © rr

Nog nooit op deze heerlijke plek met de naam Villa ­Augustus geweest? In een voormalige watertoren huist een hotel dat omringd wordt door een immense groentetuin met boomgaard, serres, een bloementuin en tal van banken waar je geniet. Er overnachten is erg leuk, maar ook een daguitstap met een paar uur in de prachtige tuin voelt als een minivakantie. In het ex-pompgebouw vind je het Restaurant en de Markt. Hier krijg je eerlijke, inventieve biologische gerechten geserveerd, en in de Markt sla je nog wat, al dan niet ­eetbare, souvenirs in.

Boeken kan op villa-augustus.nl - vanaf 125 euro

Vondsten doen bij Vintage Brabant

Volledig scherm Vintage Brabant © Isabelle Cheyns

Wie na een bezoek aan Villa Augustus zin heeft om vintageschatten te jagen, kan naar Vintage Brabant. Op een half uurtje rijden ligt deze loods met maar liefst 1.000 vierkante meter met vintage items, brocante en antiek.

Vintage Brabant, open van dinsdag tot en met zaterdag, Havendijk 10 A, Oudenbosch - vintagebrabant.nl

Net over de grens, maar he-le-maal op buitenlandse citytrip? Breda is leuk voor een heerlijk weekendje slenteren, shoppen, slapen en smullen. Zaterdag op ­ontdekking in de bruisende binnenstad, zondag heerlijk ontspannen in het groen.

One night in Breda

Volledig scherm Nouveau van Ham © rr

Nouveau van Ham is een stijlvol ­familiehotel aan het bruisende Van Coothplein in hartje Breda. Het telt acht kamers, die elk in een thema zijn ingericht. Langslapers zijn hier meer dan welkom, want ontbijten kan tot 11 uur met American pancakes, granola, vers fruitsap …

Boeken kan op nouveauvanham.nl

Mast-see

Volledig scherm © rr

Het best bewaarde geheim van Breda bevindt zich op amper een steenworp van de binnenstad. Vanuit de sfeervolle wijk Ginneken wandel je zo het bos in en wordt de kans op een ontmoeting met een ree of vos met elke stap groter.

Het Mastbos, het op één na oudste cultuurbos van Nederland, heeft kilometers zanderige wandelpaden voor al wie wil uitwaaien na een dag gezellig city(s)hoppen. Wandel door de heidelandschappen, over het Instagramproof vlonderpad, of rust uit bij een van de idyllische vennen.

Say cheese!

Volledig scherm Latour © rr

Als je het motto van Latour leest, weet je dat je hier goed zit, want het luidt als volgt: ‘Alles begint met lekker, de rest bouwen wij er met liefde omheen.’ Yep, hier word je in de watten gelegd met lekkers (kaas! borrelplanken!) én krijg je de beste zorgen. Kies zelf je lievelingskazen aan de toog en er wordt een kaasplank op maat gemaakt. Of maak het jezelf gemakkelijk en ga voor een proeverij van kazen en passende thee. Gezelliger wordt het niet.

Veemarktstraat 31, Breda - latourbreda.nl

Groningen is de meest noordelijke stad en provincie van Nederland, waar je zowel hippe als historische plekken aantreft. Trek een weekend uit voor je citytrip, want er is zoveel te beleven: van cultuur, mooie monumenten zoals de Martinitoren tot prachtige natuur in de omgeving.

Knuppelpad

Volledig scherm © rr

Ten oosten van de stad vind je de ideale locatie om jezelf weer wat op te krikken. Met het Knuppelpad hebben ze in het Groningse Roegwold een prachtige locatie op de planken gezet. Op het houten vlonderpad over het prachtige Dannemeer stap je 750 meter lang door de habitat van de otter. De plek is op zijn mooist bij een zonnige valavond, wanneer de laatste zonnestralen de hemel tot een kleurrijk spektakel omtoveren.

One night in Groningen

Volledig scherm The Social Hub © rr

Wil je trendy logeren, dan is The Social Hub je adres voor een nachtje weg. In dit ongedwongen hotel logeer je in kleurrijke kamers, speel je tafeltennis en spot je leuke woordgrappen aan de muren. Het ligt in het ­Ebbingekwartier, een hippe wijk waar je in de zomer naar het stadsstrand kan.

Boeken kan op thesocialhub.co

Parklife

Volledig scherm © rr

In het mooie park Noorderplantsoen ligt Paviljoen Zondag, waar je de drukte inruilt voor een lunch in het groen. Neem plaats in een van de ligstoelen in het gras onder de hoge bomen of installeer je aan de aanschuiftafels. Leuk weetje: hier kan je tot maar liefst 16 uur ontbijten en je dag een kickstart geven met American pancakes, chia-bosbessenyoghurt, broodje pulled chicken … ’s Avonds proef je er van falafelburgers, Angus-steak of pasta. Voor elk wat wils!

Meer info vind je op zondagnoorderplantsoen.nl

Nu boeken, straks sterren tellen in een natuurhuisje

Volledig scherm Vakantiehuisje Specht © Pauline Joosten

Een website met buitenleven én vakanties in haar naam? Wij zijn fan! Je vindt er de mooiste, verborgen en ongerepte plekjes in Nederland. Onze favoriet is vakantiewoning Specht, waar het ’s nacht nog écht donker wordt. De enige lichtjes die je ziet, zijn de sterren die je spot vanuit de hottub in de tuin.

Boeken kan je op buitenlevenvakanties.nl/woningen/specht

