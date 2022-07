Last van pluizig, statisch haar? Mensen op sociale media staan versteld van hoe goed dit trucje werkt

Dé remedie tegen statisch haar: beautyre­dac­tri­ce Sophie vergelijkt goedkope en dure leave-in conditio­ners. “Mijn haar voelt streel­zacht”

Met het afscheid van het zomerweer zijn plots ook die good hair days van de radar verdwenen. Alles knettert zodra je een trui over je hoofd trekt. Je hoeft maar een sjaal uit te doen, of de boel staat recht overeind. Hallo, coupe vogelnest. Geen nood: er is een oplossing, en die komt in de vorm van leave-in conditioners. Doordat ze vocht toevoegen zal het haar minder statisch zijn én minder snel in de knoop raken. Scoort eentje van 2 euro even goed als een tube van net geen 36 euro?

15 november