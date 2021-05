Last minute op zoek naar een geschenk voor moederdag? De leukste tassen voor ieder type mama

Goed Gevoel Asperges uit vollegrond: chef Seppe Nobels bezingt de Vlaamse groente en onthult hoe hij hem bereidt. “Zo’n sterpro­duct moet je in ere houden”

1 mei Als dé groentechef van België werkt hij graag met alles wat de natuur ons te bieden heeft, maar toch heeft Seppe Nobels een favoriet: de witte vollegrond-asperge. Die is nu op z’n allerbest, dus laten we de chef toelichten waarom de groente zo'n klassieker is en hoe hij hem het liefst klaarmaakt. “Asperge is een sterproduct. Ik geloof niet in bereidingen met veel vis en vlees en dan twee aspergepuntjes die er voor de vorm bij worden gelegd.”