Last minute cadeaustress? Deze 10 parfums gingen afgelopen jaar viraal op sociale media

Nog een leuke cadeautip nodig? Geen nood, want met een parfum scoor je altijd. Zeker wanneer je er bij kan vertellen dat het een van de populairste geuren van afgelopen jaar was én dat het fangehalte nog wel even blijft duren. In dit overzicht vind je 10 parfums die de voorbije maanden viraal gingen op sociale media en ontdek je waarom ze zo om van te smullen zijn.

Iedereen ruikt graag lekker, al is het vinden van een geur die bij jou past vaak een moeilijke opdracht. Op sociale media circuleren er daarom steeds vaker hashtags, zoals #PerfumeTok op sociaal mediaplatform TikTok. Onder die term bespreken gebruikers hun favoriete parfum tot in detail, waardoor je het gevoel krijgt alsof je de aroma’s doorheen je telefoon kan ruiken. Het voordeel van die hashtags? Ze lieten afgelopen jaar een handvol parfums viraal gaan.

Ondanks zijn stevige prijskaartje van zo’n 215 euro, is Baccarat Rouge 540 van Maison Francis Kurkdijan een ware hit op TikTok. Noem het zelfs een wonder wanneer hij nog in de rekken ligt tijdens jouw koopjesjacht. Het parfum is zo populair, omdat het letterlijk ruikt naar ‘luxe’. Dit dankzij de mix van aardse saffraan, gepeperd amberhout en zoete bloemen. Of verwoord in TikToktermen: “Het parfum zorgt ervoor dat je wordt tegengehouden op straat, je langer in het pashokje van je voorganger blijft hangen en je bijna uit jezelf treedt wanneer je gezegend bent met de geur op jouw huid.”

1,7 miljard TikTok-views heeft Missing Person van Phlur intussen op haar teller. Geen wonder dus dat dit parfum in ons lijstje thuishoort. Ruikend naar muskus, pittige bergamot en zoete oranjebloesem doet deze geur je volgens zijn designers denken aan een geliefde of een persoon die je erg mist. Al in zwijm door deze (emotionele) marketing? Je bent dus niet alleen.

Je moet het soms niet ver zoeken om één van de populairste parfums van 2022 in huis te halen. Red Temptation van Zara liet bijna zelfs TikTok crashen, toen bleek dat de geur voor amper 17,95 euro zo goed als exáct hetzelfde ruikt als de peperdure Baccarat Rouge 540.

Nog geen maand oud, maar nu al een ware hit met zo’n 94,4 miljoen TikTok-vermeldingen: Vanilla Royale van Kayali. De merknaam betekent in het Arabisch ‘verbeelding’, waardoor dat ook precies is wat je bij het spuiten van Vanilla Royale moet doen: je verbeelding de vrije loop laten. Of je kan ook gewoon luisteren naar TikTokker en parfum-lover @funmimonet: “Vanilla Royale heeft al in veel landen voor minnaars gezorgd. Het parfum staat zelfs al in een paar testamenten.”

#vanillaperfume ♬ Rich Flex - Drake & 21 Savage @funmimonet One thing I can't resist is a vanilla perfume and @kayali @monakattan put their entire foot in Vanilla Royal Sugared Patchouli 😮‍💨 #perfumetiktok

Het is een all-time favorietje op sociale media: Not a Perfume van Juliette Has a Gun. Met miljoenen views lijkt iedereen het er over eens te zijn dat je stopt op straat en omkijkt wanneer je dit parfum ruikt. En dat is best uniek, want de geur bestaat uit slechts één ingrediënt, ambroxide (belangrijkste bestanddeel dat verantwoordelijk is voor de geur van ambergrijs, red.). Ideaal voor dagelijks gebruik door zijn subtiliteit.

Nog zo’n aromatische voltreffer als we de 387,7 miljoen TikTok-views mogen geloven: Musc Noir Rose van Narciso Rodriguez. Deze bloemige geur met ingrediënten roos, pruim, peper en vanille wordt ook wel ‘het chique Franse meisjesparfum’ genoemd.

#parfumlover ♬ original sound - ohuprettythings @ohuprettythings The French girl perfume? #narcisorodriguez

Ruiken naar geld? Daarvoor moet je bij het unisex parfum Santal 33 van Le Labo zijn. Het parfum kost niet alleen een aardige duit (180 euro voor 50 ml), je zou er ook letterlijk door naar de centjes ruiken. Zowel model Alexa Chung als zanger Justin Bieber zijn alvast fan van de rijke geur met aroma’s van hout, kruiden en bloemen. Net zoals die andere 1,7 miljoen TikTokkers.

Het gebeurt vaak dat iemand een parfum koopt ‘omdat het bij de ander zo lekker ruikt’. Wel, Glossier You gaat die aankoopreden tegen. Het parfum is zo ontworpen dat je gewoon naar jezelf ruikt. Of met andere woorden: naar huid. Klinkt niet zo smakelijk, maar is het wel wanneer je leest dat de geur een flinke dosis roze peper, fruitige kruiden en een snuifje iris bevat. Het subtiele parfum ruikt trouwens bij iedereen anders, waardoor je ‘one of a kind’ of gewoon… jezelf kan zijn! Geen wonder dat zo’n 70,3 miljoen TikTokkers fan zijn.

#GlossierYou #Glossier #Perfume #Fragrance ♬ original sound - angelaypark @angelaypark Finally tried out everyone's favorite perfume, @Glossier You ✨ Here are my thoughts..! #GlossierPartner

Dat alle fans van Billie Eilish automatisch ook gek zijn op haar parfum, kan de populariteit van Eilish Eau de Parfum op sociale media verklaren. Maar Eilish is ook gewoon een streling voor het oog, reukorgaan én portemonnee. Het parfum is vrouwelijk, muskusachtig en bloemig waardoor de aroma’s je het gevoel geven dat je je in een warm bad bevindt. Niet twijfelen dus, om die 45 euro eraan te spenderen.

Don’t Be Shy mag het populairste parfum van Kilian dan wel heten, de designers schaamden zich er niet voor om er een flinke duit (lees: 225 euro voor 50 ml) voor te vragen. Maar ondanks dat hoge prijskaartje, werd het wel een hit. Meer nog, TikTok ontplofte toen bleek dat dit parfum steevast te vinden is in de toilettas van Rihanna. Het is een zoete volwassen geur die je aan marshmallows en vanille-ijs doet denken. Heerlijk toch?

En nu? Shoppen maar!

